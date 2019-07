Expert: Hårt slag mot animationsindustrin

Den Kyotobaserade studion har sedan starten 1981 varit en av de stora producenterna av anime i Japan, med ett 20-tal filmer och lika många tv-serier i bagaget. Däribland "K-ON!", The melancholy of Haruhi Suzumiya", "Lucky star" och ”Koe no katachi”.

Attacken mot de anställda beskrivs som ett hårt slag mot hela industrin.