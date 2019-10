Expert: ”Förfärligt” att sköterskan var ensam

Sjuksköterskan fastnade i magnetfältet under en röntgenundersökning och skadades allvarligt. Det hade inte hänt om han inte gått själv, menar experten Titti Owman.

I samband med en magnetkameraundersökning på Sunderby sjukhus utanför Luleå skadades en sjuksköterska allvarligt under onsdagseftermiddagen. Röntgensjuksköterskan ska ha gått in till patienten under pågående undersökning och fastnat i det starka magnetfältet som kameran skapar.