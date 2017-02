Expert: Fel använda ordet gängkrig

Skade- och dödskjutningar som utförs av kriminella, riktade mot andra kriminella, har ökat kraftigt under senare år.

Skjutningarna har även skördat dödsoffer i form av att man tagit fel på person eller skadat personer som råkat hamna i skottlinjen.

Omkring 30 personer per år har de senaste två åren skjutits till döds i kriminella uppgörelser. Under första halvan att 1990-talet rörde det sig om i snitt fyra per år, enligt Mikael Rying, expert på dödligt våld och anställd vid Polismyndighetens nationella operativa avdelning (Noa).

En ökad tillgång på vapen brukar anges som en anledning till det ökade antalet skjutningar, men många tycker sig också se en förändrad syn på värdet av ett människoliv.

Källa: TT