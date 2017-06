Expert: ”En brand ska inte kunna sprida sig så snabbt”

Brandmän arbetar för fullt med att släcka elden och evakuera boende ur Grenfell Tower, som mer och mer ser ut som ett brinnande skelett.

Branden har spridits oerhört snabbt och bröt ut strax innan klockan 01 på onsdagsmorgonen lokal tid. Många låg och sov när det började brinna.

Fler än 200 personer uppges bo i huset. Omkring 50 personer ska ha förts till sjukhus. Den siffran kan stiga. Det ska röra sig om flera dödsfall, bekräftar Londons räddningschef.

– En brand ska inte kunna sprida sig så snabbt. Byggnaden ska vara konstruerad för att förhindra ett så snabbt förlopp. En eldsvåda ska kunna stanna inne i lägenheten om det var där den utbröt, så att brandkåren hinner dit för att släcka, säger Jan Wisén, biträdande avdelningschef vid MSB.

När hela huset brunnit, från botten till toppen, och ryker kraftigt väcks många frågor, menar han.

– Det kan vara något fel i konstruktionen som bidragit till detta, även om vi inte har all information än. Om det finns öppna schakt för el eller vatten som står öppna hela vägen upp så kan brand spridas, säger Wisén.

Vad tror du om skadeläget för de boende?

– Det är en fruktansvärd händelse och risken är att vi snart ser andra siffror än de vi vet nu. Många bor i byggnaden och det skulle vara ett mirakel om alla lyckat ta sig ut.

Skulle detta kunna hända i ett höghus i Sverige?

– Även om vi har en sträng lagstiftning som värnar brandskyddet i Sverige så är det inget fullständigt hinder för att någon kan slarva med konstruktionen, det kan man inte utesluta. Vi har dock inte lika många höga byggnader i Sverige som i London.

Han nämner att användningen av cellplast i isolering i fasader kan vara en brandrisk och ett material som bidrar till spridning.

Vad är utmaningen just nu?

– Problemet är att man inte har stegar som når upp till de här höjderna. Man försöker släcka med vattenkanoner men det går nästan inte. Räddningstjänsten måste jobba inifrån byggnaden och ta sig upp via trappor. Det är oerhört svårt och riskfyllt, säger Wisén.

Insatsstyrkan består av ungefär 200 brandmän, 40 brandbilar och 20 ambulanser och helikoptrar.

Göran Svensson, brandingenjör vid Stockholms brandförsvar, säger till SvD att i Sverige finns det krav på att vertkilaka ledningar med släckvatten ska finnas i byggnader över 40 meter i nybyggnationer. Räddningshissar ska finnas i byggnader över tio våningar.

– Jag vill inte uttala mig om konstruktionen för just den byggnaden i London men jag är förvånad över det snabba brandförloppet, i framförallt fasaden. Det är en enorm utmaning i just detta aktuella fall.

Så fort en brand härjar över 8–10 våningar blir den betydligt svårare att släcka, säger han.

Jody Martin, en av brandmännen som kom först till platsen, säger till BBC att han inte tror att någon klarat sig ut ur den övertända byggnaden utan hjälp. Han berättar att trapphusen och våningsplanen var helt rökfyllda.

– Jag såg en person falla ut, jag såg en kvinna som höll sitt barn ut genom fönstret. Jag skrek till alla att de skulle ta sig ut men de sa att de inte kunde lämna sina lägenheter, eftersom det var så mycket rök i korridorerna.

Neighbours shouting to a man still visible in a window at Grenfell Tower https://t.co/oUh7HgD08i