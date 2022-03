Expert: Därför går det så dåligt för Ryssland

Den ryska invasionen av Ukraina rullar vidare. Men en dryg vecka in i kriget har de numerärt och materiellt överlägsna ryska styrkorna bara lyckats ta kontrollen över en större stad.

Från västerländskt håll verkar analytiker och bedömare, bland annat vid de amerikanska och brittiska försvarsdepartementen, liksom oberoende Institute for the Study of War överens: Kriget går inte lika bra som Ryssland trott.