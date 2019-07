Expert: Då kan bojkotten mot Sverige få effekt

Volvo, Ikea, H&M, Electrolux, Absolut Vodka och Spotify har alla nämnts i samband med Twitter-kampanjen #boycottSweden. Under hashtaggen finns i skrivande stund 312 inlägg, varav ett hundratal har kommit in under det senaste dygnet.

Bland de som uppmanar till bojkott finns både Trumpanhängare och de som är kritiska mot presidenten.