"Figurativ, tragikomisk, lättillgänglig". Så beskrev Joakim Ojanen (född 1985) själv sina verk i webbtidskriften "konsten.net" för något år sedan. Att de tre adjektiven ringar in hans konst ganska väl kan konstateras efter hans första separatutställning i Stockholm. En av mig efterlängtad show efter att ha sett Ojanens verk i många andra sammanhang, ofta i grupputställningar där hans skulpturer verkligen stuckit ut med sin slagkraftiga estetik som påminner om tecknade serier. Jag kommer osökt att tänka på undergroundkonstmagasinet "Juxtapoz", gamla nummer av serietidningen "Mad" och konstnären Peter Sauls verk.

På Christian Larsen minglar skulpturerna med varandra på piedestaler och hyllor, deras titlar adderar till den visuella upplevelsen. En kille som kör ner huvudet i en näckrosdamm kallas "Connecting with mother nature". "In the studio with another deadline coming upp" föreställer en utslagen huvudfoting med ena handen på en palett. Men bakom det humoristiska anslaget rymmer verken mer än så. Bland alla groteskerier, tokiga små gubbar i lera och plastellina, färgglada huvudfotingar med förvridna näbbliknande näsor och knäppa hattar finns alltid någon figur som utstrålar existentiell melankoli.