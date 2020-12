”Sedan Locke och Smith har nedgången i filosofisk substans varit nästan obruten i det liberala tänkandets historia”, skriver Chicago-professorn Allan Bloom i ”The closing of the American mind” från 1987. Den är något av det märkvärdigaste jag läst, en exakt, spirituell och lärd analys av hur de eviga frågornas ämnen kom på obestånd under det 1900-tal då så många ville forma den nya människan, fri från förtöjningar, omdöme, sig själv, sin natur.