Ex-president utreds för tortyr och mord

Perus tidigare president Ollanta Humala utreds för brott mot mänskligheten. Brotten ska ha inträffat under militärens strider mot vänstergerillan under 1990-talet.

Två personer har vittnat om att soldater vid militärbasen Madre Mia torterade och mördade civila under den tid då Humala var arméofficer, under de blodiga striderna mellan Peru och maoistgerillan Sendero Luminoso under 1980- och 1990-talen.

Humala nekar till alla anklagelser. Han gick till val som vänsterpolitiker men svängde åt höger under tiden på presidentposten mellan 2011 och 2016, och ersattes förra året av president Pedro Pablo Kuczynski.

Annons X

En tidigare utredning om påstådda brott mot mänskligheten fick läggas på hyllan 2009 på grund av brist på bevis.

Läckta utskrifter av inspelade telefonsamtal som har publicerats i lokala medier de senaste veckorna verkar tyda på att Humala kan ha mutat tortyroffer att ändra sina vittnesmål, något han också förnekar.