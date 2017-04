Ex-partiledare: Kan starta krig om Gibraltar

EU:s förhandlingsguidelinjer för brexit säger att Spanien kan komma att få ett veto gällande avtal som rör Gibraltar, en liten brittisk landremsa som finns på Spaniens sydkust.

Detta gjorde både premiärminister Theresa May och Gibraltars förstaminister Fabian Picardo upprörda, enligt the Independent.



Gibraltar's future will be determined ONLY by the people of #Gibraltar & Spain will have ZERO say. Everything else… https://t.co/Bq0fnFVIrY