Eva: ”De äldre får sluta gnälla och lära sig”

Jag är en 75-årig kvinna som är hyggligt bekväm med den digitala världen. Jag messar, mejlar, håller kontakten med många vänner via Facebook och sköter alla bankärenden via datorn eller telefonen. Jag är bekväm med appar och beställer varor och även mat via olika appar. Jag lyssnar mkt på radio under mina promenader. Lyssnar också på talböcker som jag laddar hem gratis från biblioteket.