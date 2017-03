Foto: Jonas Ekstrˆmer/TT / TT NYHETSBYR≈N

– Vissa låtar passar inte i alla väder, konstaterar Eva Dahlgren i en intervju med tidningen.

De nya låtarna utgör början till ett nytt album, men hon vill inte säga något om när plattan kommer. Det är första gången som Eva Dahlgren framträder på Way Out West. Sedan tidigare är bland andra Lana Del Rey, Frank Ocean och The xx klara för festivalen som hålls den 10–12 augusti i Göteborg.