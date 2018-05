– För barnen är det ju liksom större att Benjamin tävlar än att jag faktiskt har vunnit, säger Charlotte Perrelli, vars barn är kusiner med svenskhoppet i Lissabon.

Så många goda råd tror hon inte att Benjamin Ingrosso behöver från henne, som vann Eurovision Song Contest med "Take me to your heaven" 1999 och tävlade med "Hero" 2008.