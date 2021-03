Eurovision: Andra chansen för James Newman

När fjolårets Eurovision Song Contest ställdes in valde Storbritannien att ge 2020 års vinnare, James Newman, en andra chans i år i stället för att utlysa en ny nationell tävling. Däremot är tävlingslåten ny. Intervjuad i BBC avfärdar James Newman den låt han vann med förra året, "My last breath", som sprungen ur ett "prepandemiskt klimat". Till Rotterdam åker han i stället med "Embers" som är skriven i en annan och mer positiv anda.

– Den handlar om de gnistor som inte dör ut. När vi skrev den kände jag att jag ville visa alla att vi kommer tillbaka tillsammans, säger han till BBC.