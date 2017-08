Kohandel när EU:s myndigheter utlokaliseras. Foto: Henrik Montgomery/TT

Sverige är redo att ta över Europeiska läkemedelsmyndigheten EMA. Det meddelade regeringen under sommaren, och nu drar den i gång en kampanj för att söka stöd från andra EU-länder.

Ledare Det här är en text från SvD Ledare. Ledarredaktionen är partipolitiskt oavhängig med beteckningen obunden moderat.

På regeringens hemsida finns en tonsatt kampanjvideo och en broschyr med färgglada bilder från Stockholm. Regeringen lyfter fram flera skäl till varför Sverige är särskilt väl lämpat att ta emot myndigheten när den lämnar Storbritannien.

Stockholm har Karolinska Institutet och EU:s smittskyddsmyndighet, och intill i Uppsala finns det nationella läkemedelsverket som redan är en tung samarbetspartner. För att underlätta en flytt erbjuder Sverige hjälp med att skaka fram bostäder till EU-tjänstemännen så att de slipper brottas med Stockholms bostadsmarknad.

Annons X

Sverige är långt ifrån ensamt om att vilja ha läkemedelsmyndigheten. 18 ytterligare länder har anmält att de vill se myndigheten hos sig.

Den utgör nämligen en arbetsplats för närmare 900 anställda, varav många högkvalificerade specialister som bidrar till det lokala näringslivet. Tiotusentals tillresta deltar varje år i möten i myndighetens regi, och privata företag med intressen i läkemedelsbranschen förväntas etablera kontor i närheten.

I en ideal värld skulle opartiska tjänstemän väga ihop plus och minus för att sedan avgöra vilken placering som bäst gynnar myndighetens verksamhet. Verkligheten är dock en annan. Det är EU:s medlemsländer som röstar om var myndigheterna ska placeras i en procedur som nyhetsbyrån Politico jämför med en omröstning i Eurovision Song Contest. Men en väsentlig skillnad är att omröstningen i Eurovision Song Contest inte föregås av kohandel mellan de tävlande.

Allt ligger på bordet i förhandlingsspelet när både läkemedelsmyndigheten och den europeiska bankmyndigheten EBA ska hitta nya hem.

Frankrike sägs vara villigt att stötta en omplacering av bankmyndigheten till Frankfurt i utbyte mot att EU inrättar ett finansministerämbete och att myndigheter som redan finns i Frankrike tillåts svälla. Mer pengar och fler anställda.

Varje land arbetar för att en större del av EU:s myndighetsanslag ska flöda in i den egna ekonomin. Arbetet för att effektivisera verksamheten negligeras, för vinsten av en kostnadsbesparing tillfaller alla och späds därmed ut.

Fenomenet är sedan länge välkänt, och beskrivs i ”teorin om koncentrerade fördelar och utspridda kostnader”. Teorin utvecklades av den amerikanska ekonomen Mancur Olson i boken “The Logic of Collective Action: Public Goods and the Theory of Groups” från 1965.

Den förklarar varför mindre grupper ofta är mer framgångsrika än större grupper i att vinna ekonomiska fördelar på det allmännas bekostnad. Den förklarar också varför fackföreningar och yrkesgrupper lyckas driva fram regelverk och handelshinder som är uppenbart skadliga för ekonomin som helhet.

Olsons teori är nära sammankopplad med begreppet “rent-seeking”, som refererar till försök att tjäna pengar genom att manipulera systemen till sin fördel, istället för att skapa nya värden.

Ofta rör det sig om särintressen som vill ha statliga subventioner eller utestänga konkurrenter. Vad Olson beskriver är logiken bakom att rent seeking-strategier kan lyckas, och hur det kommer sig att tilltagen inte stoppas av den breda majoriteten väljare som missgynnas.

Var EU:s läkemedelsmyndighet till slut landar vet vi inte, men en sak går att säga relativt säkert. När byteshandeln är klar och kompromisserna är gjorda så har EU:s administration växt ytterligare.