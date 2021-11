Förra veckan skrev Sara Lövestam i denna spalt om könsneutrala pronomen. Det är som bekant ett ämne som stötts och blötts en hel del under det senaste decenniet, så det mesta är kanske sagt. Men det finns ändå en liten detalj som alltid stör mig i de här sammanhangen, och med all respekt för min spaltkollega så gäller samma sak i detta fall. Så i all småaktighet följer här ett förtydligande.