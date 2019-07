Människan har under sin historia aldrig varit så förskonad från svält som under de senaste årtiondena. Färre människor i världen svälter – både i absoluta tal och som andel av jordens befolkning – än någon gång tidigare. De få svältkatastrofer som inträffat på 2000-talet, till exempel i Somalia och Sydsudan, är små i jämförelse med dem som gisslade delar av världen så sent som på 1970-talet. När svält fortfarande förekommer är det normalt i anknytning till väpnade konflikter. Undernäring och kronisk hunger är visserligen fortfarande ett utbrett problem, framförallt i Afrika, men även den andel av jordens befolkning som går undernärd har stadigt minskat.

Förståelsen av svält har präglats av två fundamentalt motsatta skolbildningar. Beror svält på en oförmåga att producera, eller föra in, tillräckligt med livsmedel? Eller har svält ytterst sin grund i en orättvis fördelning, och tillgång till, livsmedel fastän det egentligen finns tillräckligt med mat att tillgå? Debatten är inte ny. Thomas Malthus (1766–1834) menade i sitt berömda verk ”An essay on the principle of population” (1798) att missväxt, som orsakade svält, var naturens sätt att återskapa balans när befolkningen vuxit alltför snabbt i förhållande till resurserna. Redan tidigare hade emellertid Adam Smith (1723–1790) i ”Nationernas välstånd” (1776) presenterat en annan förklaring till svält. Smith hävdade att medan missväxt kunde orsaka livsmedelsbrist var det främst missriktade statliga ingrep i marknaden för att lindra hungersnöd som utlöste svält. I sin moderna tappning är det ekonomen och Nobelpristagaren Amartya Sen som gett bred spridning åt uppfattningen att svält först och främst orsakas av en orättvis fördelning, och tillgång till, livsmedel och inte av en brist på mat i sig.