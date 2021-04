En omvälvande rörelse i fördelningen av kunskapsjobben i Europa är på gång, och vi ser att Norden utmärker sig som den enda europeiska regionen med positiv utveckling av kunskapsjobben under coronaåret 2020. På tankesmedjan ECEPR och private equity-bolaget Nordic Capital har vi för femte året i rad kartlagt fördelningen av kunskaps­intensiva yrken i Europa, genom Brain business jobs index. Indexet undersöker hur många jobb som finns i fyra kategorier av kunskapsintensiva industrier: tech (forskning och utveckling, läkemedel, högteknologisk tillverkning), IKT (informations- och kommunikationsteknik), avancerade tjänster och kreativa yrken. Vi kallar dessa för brain business jobs och mäter vilken andel av den arbetsföra befolkningen i 31 europeiska länder och 280 regioner i dessa länder som är sysselsatta i dessa kunskapsintensiva yrken. Genom denna undersökning har vi upptäckt en massiv förflyttning av Europas kunskapsindustrier.

Före coronapandemin ökade antalet kunskapsintensiva yrken kontinuerligt i Europa. Mellan 2013 och 2019 steg antalet så kallade brain business jobs med 509 000 per år i EU såväl som Schweiz, Norge och Island. Under 2020 sjönk dock antalet för första gången sedan denna kartläggning påbörjades. Det enda undantaget är Norden, som adderade 8 600 kunskapsintensiva jobb under 2020, trots den globala coronakrisen. En möjlig förklaring är att nordiska företag har god tillgång till tillväxtkapital. Vi har undersökt finansieringen bland de ledande fem nya innovationsföretagen i de 30 europeiska regioner som har högst koncentration av brain business jobs. Innovationsföretagen i Öst- och Central­europas regioner har mottagit 10 miljoner euro i investeringar i snitt, jämfört med 23 miljoner euro i Sydeuropa och 35 miljoner i Västeuropa. Innovationsföretagen i Nordens kunskapsregioner har däremot mottagit 85 miljoner euro i investeringar och överträffar därmed med råge övriga delar av Europa.