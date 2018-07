Starka krigsfästen, extravaganta jaktslott och konungars personliga favoritsäten. SvD Resor har listat några självklara stopp under sommarens bilsemester i Europa.

Blarney Castle – Cork, Irland

Foto: Steve Allen Travel Photography / Alamy / Alamy

Det är hisnande att föreställa sig vad den vindpinade stenfasaden på Blarney Castle skulle kunna berätta om den bara kunde. Lyssnar vi noga tycks vi höra både gaeliska slagord och hovklappret från hästar studsa inne på borggården. Solljuset letar sig sakta in mellan sprickorna i fasaden och en fågel lättar skrämt från ett förfallet fönster. Tjugo minuters bilfärd från stimmiga Cork ligger det pittoreska, nästan sexhundra år gamla slottet, omsluten av en grönskade trädgård. Flera olika fästningar har stått på platsen sedan tidigt 1000-tal, men det var inte förens den mäktiga irländska familjen MacCarthy kom hit 1446 som man uppförde det slott vi ser i dag. Här finns också The Blarney Stone som familjen satte in i slottsmuren. Enligt irländsk sägen belönas man med talets gåva om man kysser stenen. För att lyckas med det måste man dock hänga upp och ner över en kant, så ta för guds skull hjälp av någon som kan hålla i dig.

Annons X

Foto: Richard Gardner/REX / Rex Features

Chateau de Chambord – Loir-et-Cher, Frankrike

Foto: imago stock / imago sportfotodienst

Mellan 1519 och 1547 uppförde arkitekten Domenicio da Cortona ett majestätiskt renässansslott åt den franske kungen Frans I. Även Leonardo da Vinci hade ett finger med i spelet när det kommer ursprungsdesignen. Chateau de Chambord byggdes för att fungera som jaktslott åt kungen och är än i dag det största slottet i Loiredalen. Residenset består av 440 rum, 84 trappor och lika många öppna spisar som det finns dagar på året. Frans I besökte bara slottet några veckor per år för att jaga, resten av tiden stod det tomt. Det fanns inte ens möbler där, de fraktades enkom dit för jaktsäsongen då runt 2 000 personer deltog. Efter Frans I:s död förföll slottet tills Ludvig XIV, även kallad Solkungen, rustade upp slottet och byggde dit 300 häststall. Vips var det ett levande jaktslott igen och bland annat var dåtidens kändis, tillika kungens vän, dramatikern Molière var här och provade jaktlyckan. Sedan dess har ytterligare kungliga släktingar bott på slottet, det har fungerat som ett militärregemente och tillhört en italiensk hertigfamilj för att till sist hamna hos den franska staten år 1930.

Festung Hohensalzburg – Salzburg, Österrike

Foto: F1online digitale Bildagentur GmbH / Alamy / Alamy

540 meter över havet tronar slottet Hohensalzburg upp sig på en kulle en halv mil från Salzburg. Det är ett av Europas största medeltidsslott och började byggas redan på 1000-talet på begäran av ärkebiskopen Gebhard of Salzburg. Inom det tysk-romerska riket hade just Salzburgs ärkebiskopar stor makt och vid tiden slottet uppfördes hade Gebhard of Salzburg en infekterad dispyt med den tysk-romerske kejsaren Henrik IV, vilket man menar är en anledning till varför slottet byggdes större och större hela tiden. Men den enda gång slottet faktiskt var under belägring var under det Tyska bondekriget i början av 1500-talet. Sedan dess har slottet också fungerat som fängelse för italienska soldater under första världskriget, och för nazister under andra världskriget innan Tysklands annektering av Österrike. I dag är Festung Hohensalzburg en av stadens populäraste sevärdheter.

Kronborg Slot – Helsingör, Danmark

Foto: imago stock / imago sportfotodienst

Ute på en udde, belägen på Danmarks största ö Själland, hittar vi ett av landets mest mytomspunna slott. Det var den danske kungen Erik av Pommern som på 1420-talet lät bygga en fästning på platsen där slottet står i dag. Sedan dess har slottet i krig tillfallit bland annat både tyskar, nederländare och svenskar. Slottet var också en personlig favorit hos den sinnessvage danska kungen Kristian VII. Det var här han satte sin drottning Caroline Mathilde i husarrest då hennes kärleksaffär med kungens livmedikus uppdagades på 1700-talet. Det är även Kronborg Slot som står i centrum i Shakespeares tragiska pjäs Hamlet – därför refererar många till slottet som Hamlets Slott.

Foto: Alexander Maximov / Alamy / Alamy

Foto: IBL