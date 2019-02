Konstsamlarens dröm i Aten, Hamburgs hetaste vinylmecka och lokala viner i Tbilsi. SvD Resor listar Europas coolaste shoppingdistrikt.

Tbilsi, Sololaki

Vintraditioner, heta källor och konceptbutiker. Alla goda ting är tre och i Georgiens huvudstad tycks de tripplas oavbrutet. Tack vare otaliga satsningar närda av hög framtidstro har Tbilisi seglat upp som stekhett resmål. Den (fjärran) östra minimetropolen är dock ännu ingen bekant smakande weekendkaramell, varför vi fortsätter förtrollas av fin de siècle-fina stadsdelen Sololaki. Hem åt de mest kända sevärdheterna förvisso, men otaliga kullerstensgränder och innergårdar fylls också av spännande nyöppningar och slumrande trender. Köp druv-drycker från lokala vinproducenter på Dadi (4 Shalva Dadiani St), fantastiska mattor på Caucasian Carpets (Dzveli) och lokaldesignade kläder och allehanda accessoarer på Chardin One (1 Jan Shardeni St).

Kreativiteten flödar bland butikerna längs kanalen Nieuwe Rijn i Leiden. Foto: imago stock / imago sportfotodienst/ IBL

Leiden, Nieuwe Rijn

Med tanke på sin pyttiga storlek rymmer holländska universitetsstaden Leiden i utkanten av Haag en överraskande stor mängd specialister, kreatörer och oberoende butiker, vilka blir snäppet roligare att besöka när de kan bockas av under en promenad längs kanalen Nieuwe Rijn. Missa inte konstbutiken State of Art (Nieuwe Rijn 11), handplockad vintageinredning från hela världen på Mei (Pieterskerk-Choorsteeg 18) och Etnografiska museets intressanta souvenirshop (Steenstraat 1). Försök pricka in besöket en onsdag eller lördag då de söta stråken utmed vattenvägen förvandlas till en av Nederländernas mest ansedda marknader, rätt och slätt kallad Leiden market.

Skivtall­rikarna snurrar fortfarande på högvarv i Hamburgs Karolinen­kvarter.

Hamburg, Karolinen

Enligt framlidne, men evigt eminente reseskildraren och forna SvD Resor-medarbetaren Bobo Karlsson var det bästa med Hamburg att skitigheten dröjde sig kvar. Den lite vildare kitt-lingen. Man behöver inte ta många steg i den tyska hamn-staden för att förstå vad han menade. De smala, graffitiprydda gatorna i Karolinen strax utanför Gamla stan är inget undantag. Området är dessutom ett schlaraffenland för musik-älskare. Marktstraße-stoppen på Groove City (för hiphop, soul och funk), Fischkopp (för hårdrock och metal) och Zardoz (för jazz) är rena nödvändigheter. Lägg därtill Smallville (Neuer Kamp 32), Selekta och Slam (Schulterblatt 18 och 104) och alla de musikaliska hålen torde vara tilltäppta. Här finns så mycket vinyl att huvudet börjar snurra.

Det franska kökets läckraste ingredienser handlas med fördel i Clignancourt. Foto: imago stock / imago sportfotodienst/ IBL

Paris, Clignancourt

Visst åker vi till ljusets stad för att inhandla det finaste mode, men också för oslagbar cuisine. Minst lika viktigt är dock att lämna packplats åt matvaror, något som med fördel inhandlas runt rue Hermel och rue Versigy i Clignancourt, strax norr om Montmartre. Bara minuter ifrån varandra finns allt för en fransk gastrofest. Omsorgsfullt utvalda delikatesser på Les Fines Gueules (20 rue Joseph Dijon), ostfrosseri på Fromagerie du Bas-Montmartre (5 rue Versigny) och lokala viner på Rouge aux Lèvres (50 rue Hermel). Sistnämnda adress leder även till Boulangerie du Squares sagolika färskvaror, ett skäl så gott som något att återkomma på hemresedagen och ladda upp med middagsingredienser. Hinner hungern slå till, smit in på ekochica La Recyclerie (83 Boulevard Ornano).

En shopping­runda i Gents historiska kvarter blir både anrik och stilsäker.

Gent, Gamla stan

I Gents gamla hjärta märks århundradenas auktoritet vid varje kullersten. Samtidigt är den uråldriga skönheten glänsande tack vare en stor fasadrestaurering som för trettio år sedan avlägsnades ingrodda fabriksföroreningar. Den bedårande arkitekturen blev som pånyttfödd, och kanske bidrog det till att inspirera mängderna av hantverkare och modekreatörer att flytta in. Ytan de ryms inom kräver mindre än en halvtimme att strosa genom. Men det tar timmar att botanisera på Surplus Intérieur (Zwartezustersstraat 9), Piet Moodshop (Sint-Pietersnieuw-straat 94), Who’s That Girl (Henegouwenstraat 6) och Het Oorcussen (Vrijdagmarkt 7). Den paranta nya garderoben signerad belgiska modeskapare som detta leder till, bör å sin sida hålla i åratal.

Gå på jakt efter säregna skatter bland Las Salesas avantgarde­butiker.

Madrid, Las Salesas

Vidsynta stadsdelen Chueca är så omhuldad att den klyvts av all kärlek, och dess norra delar har antagit formen av det tjusande Las Salesas. Här kantas gatorna av designbutiker, i de flesta fall säregna små avantgardebodar där elegans är lika viktigt som det egenartade. Det rör å ena sidan några av Spaniens mest lovande modekonstnärer, däribland Juanjo Oliva (Calle de Justiniano 14) och Ailanto under ledning av bröderna Muñoz (Calle de Orellana 14). Men även flera av Madrids bästa specialister: grafisk form- och fotoentusiaster går till Lumas (Calle del Barquillo 23) och dekor av naturliga material såsom halm och rotting hittas på Sagon (Calle de Fernando VI 7). Poncelet (Calle de Argensola 27) påstås ha stadens bästa ostutbud och Antonio Machado (Calle de Fernando VI 17) det förnämsta bokutbudet.

Aten, Metaxourgeio

Metaxourgeios närhet till centrala Aten är inget nytt. Dess rykte om att vara ett fashionabelt distrikt föddes däremot på 2000-talet, något som började spira i det forna arbetarklassområdet när en rad gallerier och teatrar öppnade i de vittrande neoklassiska byggnaderna. Måndagsmarknaden utmed Kerameikos är förstås ett måste. Liksom de kulturorienterade upptäckterna på banbrytande The Breeder (Iasonos 45) som de senaste femton åren format Atens konstscen, samt Rabbit Hole (Germanikou 20); en spännande konst- och performancelokal som regelbundet står värd för säregna utställningar. Missa heller inte Metaxourgeios första moderna konstgalleri Vamiali’s (Samou 1) för chans att förvärva säregna klenoder. Notera dock att besök behöver bokas i förväg.

Tallinn, Kalamaja

En gång avstängd sovjetisk gränszon, i dag den del av Tallinn som förkovrar sig kvickast. Färgglada Kalamaja är sött som ett pepparkakshus, pittoreskt på det där viset som bara ett näpet träkåkskvarter kan vara, och värt att besöka enbart för arkitekturen. Men stanna för all del, precis som stadens kreativa själar gjort, och upptäck det knappt årsgamla Balti Jaama Turg under vars tak nära nog 300 försäljare och butiker flyttat in. Enorma saluhallar och mängder med gatumat ryms i lagerlokalen med anor från sent 1800-tal, men också estniskt hantverk och design skapat av småskaliga kreatörer. Perfekt för de där speciella souvenirerna som handgjorda smycken och estniska, ekologiska skönhetsprodukter.