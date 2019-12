Europaländer inte längre mässlingsfria: ”En tragedi”

GENÈVE Mässling sprids i raketfart över världen, enligt Världshälsoorganisationen och amerikanska sjukvårdsmyndigheten Centers for Disease Control and Prevention, CDC. Antalet fall har ökat kraftigt under senaste året i både fattigare länder och rikare industrinationer. Hittills i år har 440 000 fall rapporterats, vilket är en trefaldig ökning jämfört med samma tid året innan.

Dödsfallen ökar också rasande snabbt. Över 140 000 människor dog i sjukdomen under 2018 – jämfört med 110 000 året innan och 90 000 år 2016.