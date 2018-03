Europa lamslaget av oväder – många dödsoffer

Ovädret som drar in över de brittiska öarna beskrivs som det värsta på decennier. BBC rapporterar att 300 bilister suttit fast i sina bilar i Skottland uppemot 20 timmar. I sydvästra England och i södra Wales utfärdades den högsta varningen. Flygplatsen i Dublin har stängt, och trafiken generellt på de brittiska öarna har stora störningar. Både i Edinburgh och i Glasgow stoppades trafiken på flygplatser.

– Det verkar som att det är under torsdagseftermiddagen och en bit in under natten mot fredag som de kommer att ha det mest besvärliga vädret, säger Alexandra Ohlsson, meteorolog på SMHI.