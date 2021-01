Europa kan bli nästa skådeplats för QAnon

BONN Han släppte inte loss ”stormen” och lät inte heller armén marschera in och gripa den ”djupa statens” marionetter. I stället lämnade Donald Trump Vita huset i all tysthet och klev för sannolikt sista gången ombord på Air Force One – på väg till sin lyxbostad i Florida.

I meddelandetjänsten Telegram exploderade samma dag chattkanalerna. ”Vilket bedrägeri”, klagade besvikna och uppbragda anhängare som plötsligt såg hela konspirationsbygget braka samman som ett korthus.