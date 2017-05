EU vill vara motkraft till nationalism

Mitt Europa (Europe in my region) är en satsning där EU-finansierade projekt öppnar upp verksamheten för allmänheten under Europaveckan i samband med Europadagen den 9 maj.

Kampanjen i Sverige pågår den 6–14 maj. Ett 80-tal projekt från Jokkmokk till Malmö ingår.

Bakom Mitt Europa står Svenska ESF-rådet, Tillväxtverket, Jordbruksverket, Interreg-programmen, Leader Sverige och Landsbygdsnätverket.

Förra året lockades mer än 400 000 besökare till över 2 500 projekt i 23 länder. Sverige var inte med 2016.

Källa: Tillväxtverket