Amerikanska turister kan i sommar få komma in i EU och fritt resa omkring. Det säger EU-kommissionens ordförande Urusla von der Leyen till The New York Times.

– En sak står klar: Alla 27 medlemsländer kommer ovillkorligen att godkänna de som är vaccinerade med vaccin godkända av (EU:s läkemedelsmyndighet) EMA, säger hon.