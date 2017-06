Theresa May och EU-kommissionens ordförande, Jean-Claude Juncker. Arkivbild. Foto: IBL

BRYSSEL På fredagen, efter katastrofvalet för Theresa May och hennes toryparti som visserligen fick flest röster men som hade hoppats på ännu större majoritet i parlamentet, så insisterade flera EU-dignitärer på att tidtabellen för förhandlingarna och slutförandet av brexit – Storbritanniens utträde ur EU – står fast.

– Jag hoppas att valresultatet inte innebär nya förseningar, sade EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker inför ett pressuppbåd i Prag, där han deltog i en försvarskonferens.

Han underströk att förhandlingsteamet för brexit i Bryssel var redo att sätta igång när som helst:

– Vad EU-kommissionen anbelangar så kan vi starta förhandlingarna imorgon bitti klockan halv tio. Vi väntar på våra gäster från London, sade Juncker i vad som lät som en slags varning – slutdatumet står fast.

Brexit-förhandlingarna skulle enligt regelverket vara färdiga inom två år från det datum som Theresa May formellt lämnade in en ansökan om att få lämna EU. Det gjorde hon i mars i år, och datumet för britternas slutliga sorti ur unionen sattes därför till mars 2019.

Premiärminister Theresa May har redan skjutit upp förhandlingsstarten en gång, i maj, för att utlysa nyval på hemmaplan. Hon var säker på att kunna krossa motståndet och således visa upp en ”stark och stabil” regering med ett otvetydigt väljarmandat i ryggen när hon går in i brexit-förhandlingarna. May har tidigare lutat mot en ”hård” brexit – att man klipper banden med EU rakt av – och kritiserats för detta, även inom sitt eget parti.

När hon utlyste nyval pekade hon på Emmanuel Macrons storseger med över 65 procent av väljarstödet i det franska presidentvalet, och sade att hennes regering behövde ett lika starkt mandat.

Men Mays förhoppningar har alltså grusats i och med torsdagens valresultat: I stället för en starkare och stabilare regering ser hon nu ut att behöva leda en svag och svajig sådan.

Den franske EU-kommissionären Michel Barnier, som ska förhandla brexit-villkoren å alla EU-länders vägnar, sade även han att tidtabellen står fast.

”Låt oss nu slå våra kloka huvuden samman och få till ett bra avtal”, skrev Barnier, ändå optimistiskt, på Twitter.

Barnier har tidigare varnat för att tiden redan kan bli knapp om man ska hinna förhandla både skilsmässan och ett nytt förhållningssätt, inte minst ett nytt handelsavtal, mellan EU och Storbritannien fram till mars 2019.

Tysklands vice utrikesminister Michael Roth beskrev valresultatet som en “bomb” och uppmanade britterna att så fort som möjligt få ihop en regering.

Andra ledare runtom i Europa var inte lika diplomatiska som Juncker och Barnier om Theresa Mays förmåga att med en kraftigt försvagad regering ge sig in i brexitförhandlingar på stört.

Den franske premiärministern Édouard Philippe sade att han nu trodde att brexit-förhandlingarna skulle bli mycket långa och komplicerade.

– Låt oss inte lura oss själva att tro något annat, sade Philippe.

Tysklands vice utrikesminister Michael Roth beskrev valresultatet som en “bomb” och uppmanade britterna att så fort som möjligt få ihop en regering så att förhandlingarna kan sätta igång.