Resultatet blir ofta undermåligt när politiker ska agera företagsledare, eller företagsledare ska agera politiker. Därför är EU-kommissionens nya lagstiftningsinitiativ kring bolagsstyrning dubbelt olyckligt. Under den überbyråkratiska rubriken ”Roadmap on sustainable corporate governance” ger sig kommissionen in i en debatt som rasat sedan åtminstone 1970, då ekonomen Milton Friedman argumenterade för att ett företags främsta ansvar är att leverera vinst till sina ägare.