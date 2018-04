EU-höjdare: Zuckerberg får inte smita undan besöket

BRYSSEL. I två dagar förhördes Mark Zuckerberg av USA:s kongress om hur Facebook hanterar sina användares personliga uppgifter. Efter skandalen med Cambridge Analytica, där analysföretaget samlade in personlig information om människor via ett personlighetstest på Facebook är sociala medier-jätten under hård press. Också Europaparlamentet försöker få Zuckerberg att förklara sig, och har bjudit in Zuckerberg till Bryssel.