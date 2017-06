”EU-förslag ett dråpslag mot Sveriges åkerier”

Foto: Tomas Oneborg

På onsdagen presenterade EU-kommissionen ett förslag för nya gemensamma regler för åkerinäringen i Europa. Reglernas utformning har en stor effekt på svensk åkerinäring, trafiksäkerhet och möjligheterna att uppnå målet om en fossilfri fordonsflotta. Transportarbetareförbundet har sedan länge drivit på för en förändring inom dessa områden. Förslaget från EU-kommissionen är djupt oroande. Blir det verklighet kommer det att leda till en orimlig arbetsmiljö för chaufförer och en åkerinäring i fritt fall.

Utan lastbilar stannar Sverige. De transporterar råvara till våra industrier, färdiga varor från produktion och de kör vår mat till butikerna. Därför är det viktigt att vi har en välmående åkerinäring med bra arbetsvillkor för en stärkt trafiksäkerhet och framtida hållbarhetsmål.

Vi ser effekterna av det nuvarande regelverket längs vägarna i Sverige, chaufförer som utnyttjas och som lever i misär, fordon som är rentav trafikfarliga, rastplatser som förvandlas till tillfälliga boenden, och svenska åkerier och arbetstillfällen som försvinner på grund av den osunda konkurrensen.

Bara sedan januari 2016 har över 300 svenska åkerier gått i konkurs. Det är alarmerande siffror, särskilt med tanke på att godstransporterna ökar medan antalet svenska chaufförer i sysselsättning inte gör det. EU-kommissionen föreslår nu nya regler för bland annat inrikestrafik med utlandsregistrerade fordon, så kallade cabotagetransporter, och internationella transporter, samt kör- och vilotider. Vi vet att regeländringar behövs, men vi vet också att det måste säkerställas att reglerna efterlevs.

Svenska Transportarbetareförbundet vill lyfta fram följande frågor som den svenska regeringen måste prioritera när de nya förslagen förhandlas:

1. Reglerna för inrikestransporter med utländska fordon måste bli tydligare, mera ändamålsenliga och lättare att kontrollera.

Enligt de nuvarande reglerna får ett fordon utföra tre inrikestransporter under högst sju dagar, innan den måste lämna landet. Problemet är att det finns tusentals tunga fordon som är registrerade i Östra Europa som kör kontinuerligt här. Antingen rundas reglerna genom att man kör till Norge eller Danmark en gång i veckan eller så väljer man att chansa och helt enkelt strunta i reglerna.

Enligt kommissionens förslag ska reglerna ändras så att ett fordon får köra ett obegränsat antal så kallade cabotagetransporter under en femdagarsperiod. Förslaget är helt förödande för svensk åkerinäring och löser inga av de allvarliga problem som nuvarande reglerna orsakar. Det skulle vara OK att begränsa antalet dagar till 3 och även begränsa antalet dagar per månad i en medlemsstat, så att det inte går att köra kontinuerligt i Sverige genom att sticka av till Norge en gång i veckan.

Företag från Östra Europa konkurrerar med lägre kostnader, betalar inte skatt här, och behöver inte uppfylla svenska krav för trafiktillstånd. Lönenivåerna är extremt låga, vilket orsakar snedvriden konkurrens, usla arbetsvillkor och leder till att vi får en åkerinäring i fritt fall.

Sveriges ambitioner att ha en fossilfri fordonsflotta utmanas av en oreglerad konkurrens från andra länder. Utmaningen är att om vi ställer höga krav på svenska åkerier och svenskregistrerade lastbilar utan att kontrollera trafik som utförs av lastbilar från andra länder, kommer våra nationella åtgärder ha motsatt effekt. Vi kan redan idag se att det pågår svarthandel med diesel – som är av okänd kvalitet, och att en del fordon kör med extra bränsletank för att undvika att tanka i Sverige.

2. Kör – och vilotidsreglerna måste fortsätta verka för trafiksäkerhet.

En chaufför som ansvarar för ett tungt fordon måste vara utvilad och alert. Vår uppfattning är att de nuvarande reglerna fyller sin funktion och garanterar att chaufförerna är utvilade – så länge reglerna följs. Nu föreslås det en förändring som innebär att man kan förkorta sin veckovila under två veckor i rad, vilket innebär att en chaufför kan köra i tre veckor med endast två lediga dagar. Trafiksäkerheten offras i jakt på billiga transporter.

3. Fungerande kontroller måste säkerställa att reglerna efterlevs.

På 80-talet kunde våra medlemmar tycka att det var besvärligt med poliskontroller. Idag blir man istället positivt överraskad om man råkar se poliser som kontrollerar tunga fordon. Det måste finnas kunniga trafikpoliser som arbetar tillsammans med Skatteverket och Arbetsmiljöverket för att kontrollera regelefterlevnaden. En del kan man automatisera, till exempel skulle det vara enkelt att kontrollera att cabotagereglerna efterlevs genom GPS-övervakning. Kommissionen föreslår nu en del förbättringar i form av bland annat krav på medlemsstaterna att utföra visst antal kontroller samt krav på åkerier att lämna in en del dokument som underlättar kontroller.

Med onsdagens förslag från EU-kommissionen hotas svensk åkerinäring och utan lastbilar stannar Sverige. Dagens förslag från EU är oroväckande. Svenska regeringen måste med kraft verka för förbättringar i de förslag som nu har presenterats.

Markus Pettersson

tf förbundsordförande Transportarbetareförbundet

Markus Pettersson, Transportarbetareförbundet Foto: Frank Martin Engström