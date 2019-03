EU flyttar fram positionerna i Sydostasien

I november 2018 lanserade EU en ny strategi – Elements for an EU strategy on India – i syfte att fördjupa relationerna med Indien. Sedan 1994 har relationerna styrts av EU-India Cooperation Agreement, och 2004 ingick Bryssel och New Delhi ett strategiskt partnerskap. Dock har relationerna ofta kritiserats för att sakna substans och konkreta åtaganden. Dessutom har samarbetet snarare berört kultur- och handelsfrågor än gemensamma geopolitiska utmaningar. Men under den senaste tiden har EU och Indien försökt gå djupare genom till exempel Agenda for Action 2020 som lanserades 2016.