Göran Malmqvists insatser för den svenska sinologin kan inte överskattas. Som elev till Bernhard Karlgren, en av sin tids främsta sinologer, kom han tidigt att tränga in i den kinesiska filologin och studiet både av klassiska kinesiska texter och av det moderna kinesiska språket. På Karlgrens uppdrag begav han sig 1948 till Kina för att fonetiskt beskriva dialekter i provinsen Sichuan. Under sin tid i Sichuan bodde han i ett buddhistiskt kloster, där hans intresse för kinesisk buddhism väcktes och där han också fick tillfälle att tränga djupare in i den klassiska kinesiska litteraturen. Redan 1950 lämnade han Kina och avlade 1951 filosofie licentiatexamen i sinologi. Därefter verkade han som lärare och forskare vid olika universitet i Sverige, England och USA. Åren 1956–1958 var han kulturattaché i Peking, och 1961–1965 verkade han som professor vid Australian National University i Canberra.

1965 återvände han till Sverige och en nyinrättad professur vid Stockholms universitet i ”sinologi, särskilt det nykinesiska språket”, som han upprätthöll fram till sin pensionering 1990.