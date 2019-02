Ett steg närmare ett bättre val?

Uttrycket the proof of the pudding is in the eating kommer i tanken vid Europavalrörelsens hittills två största nyheter; varken Sverigedemokraterna eller Vänsterpartiet avser driva kravet på ett svenskt utträde inför valet i maj. SD fastslog för ett par veckor sedan att de lägger om sin EU-politik. I första hand vill man påverka inifrån. Och i söndags beslutade Vänsterpartiets EU-valkonferens att avslå alla förslag om att partiet ska hålla fast vid utträdeskravet – nu. I partiprogrammet står det dock att V ska verka för att Sverige ska lämna EU. Även SD har uttryckt en snarlik hållning; man binder sig inte för framtiden, och utesluter heller inte en framtida utträdesposition.