Sleaford är en liten stad i engelska East Midlands, ungefär 20 mil från London. Med avseende till antal invånare och avstånd till huvudstaden är den möjligen jämförbar med Karlskoga, så om duon Sleaford Mods skulle ha varit svensk hade Karlskoga Mods kunnat vara ett rimligt bandnamn. Vilket även säger något om bandets stilistiska ambitioner.

Någon slags musikalisk hybrid mellan Frankie goes to Hollywood och Donna Summer får utgöra det aningen oväntade introt till bandets spelning, men så fort de går på scenen är ordningen återställd. Den frustande sångaren Jason Williamson är lika arg som vanligt, medan Andrew Fearn står vid sin laptop som en stum Chris Lowe. De minimalistiska basgångarna låter mer dansanta live än på skiva när de inleder med ”I feel so wrong”, från senaste albumet ”English tapas”.

Tankarna går till det gamla skivbolaget 99 Records där band som ESG och Liquid Liquid formade någon slags urban hybrid mellan punk, dub och disco under 80-talets begynnelse. Eller möjligen Sex Pistols-fortsättningen PIL, då Williamsons röst och frustration, i kombination med den stukade dansmusiken, inte så lite påminner om det John Lydon och Jah Wobble gjorde på låtar som ”Death disco”.

Samtidigt är det förstås också en anglofil överdos av episka mått. När Williamson spottar ut sarkasmer om nedmonteringen av den offentliga sjukvården i Storbritannien är det enkelt att dra en rak linje tillbaka till The Specials. Men där Margaret Thatcher på den tiden utgjorde en måltavla med skarpa konturer, speglar Sleaford Mods en mer komplex samtid. En tid där den brittiska arbetarklassen inte alltid stoppar röstkuvertet i den valurna som deras företrädare vill.

Sleaford Mods är där på många sätt ett soundtrack till den totala förvirringen runt brexit. Hjärtat sitter där det ska, men det hopp som finns hos artister som exempelvis Billy Bragg är utbytt mot en vilt vevande frustration, kanske bäst uttryckt när Williamson vrålar ”Fuck all” och sträcker sig efter ännu en burk Strongbow under en utmärkt version av ”Jobseeker”. Fearns effektiva basgångar blommar verkligen ut live och ”Just like we do” och ”TCR” tillhör kvällens höjdpunkter.

Det är dock lätt att bli mentalt mätt på Williamsons lyrik. Den har en tendens att upprepa sig, och mitt i en publik på Debaser kan variationerna dessutom vara svåra att uppfatta. Runt den åttonde låten börjar det låta som en blandning av The Streets Mike Skinner och en förvirrad person som blir avvisad från t-banan någonstans mellan Gullmarsplan och Farsta strand. Men det är antagligen det som är själva tanken bakom Sleaford Mods.