Nu visar sig Trumperans mest nedslående sak

Den slutgiltiga och avgörande bluffen för millenniegenerationen var valet av en öppen bedragare till presidentposten 2016. Donald Trump har bluffat sig genom livet, ohöljt och stolt och till synes ohejdbart. I årtionden innan han gav sig in i politiken spred han ett utomordentligt bedrägligt narrativ om sig själv som en rättfram, vagt populistisk miljardär som hade arbetat sig upp till toppen, och det faktum att lögnen var helt uppenbar blev en viktig del av hans dragningskraft. I den spökskrivna affärsboken ”The Art of the Deal” från 1987 myntade Trump – då som nu omgiven av en aura av billigt skyskrapsglitter – uttrycket ”sanningsenlig hyperbol”, enligt honom en ”mycket effektiv marknadsföringsstrategi”. När han sålde in boken på ”Late Show with David Letterman” vägrade han berätta hur mycket hans förmögenhet uppgick till. År 1992 gjorde han ett framträdande i ”Ensam hemma 2” där han, omgiven av marmorpelare och kristallkronor, ger vägbeskrivningar till Macaulay Culkin i lobbyn på Plaza Hotel. (Ett villkor för att filma där var att ge honom en statistroll.) Samma år blev han bankrutt för andra gången. År 2014, då hans tredje konkurs inträffade, blev han programledare för ”The Apprentice”, där den lysande affärsmannen fick sparka folk på tv. Det blev en gigantisk succé.