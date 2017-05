Vad händer nu? Foto: Steve Parsons

Det är parlamentsval i Storbritannien nästa torsdag. Opinionsundersökningarna ökar varje dag spänningen.

Ett stensäkert tips: det kommer bli en ny debatt om opinionsundersökandets tillförlitlighet efter valet.

Dagens notering i The Times pekar mot att Theresa Mays toryparti inte alls skulle vinna någon jätteseger som förutspåtts.

Poll firm predicts shock losses for Theresa May’s Tories at general election

The Conservative Party could be in line to lose 20 seats and Labour gain nearly 30 in next week’s general election, according to new modelling by one of the country’s leading pollsters.

YouGov’s first constituency-by- constituency estimate of the election result predicts that the Tories would fall short of an overall majority by 16 seats, leading to a hung parliament.

May skulle förlora 20 platser i parlamentet och labour vinna 30 vilket skulle innebära att regeringen skulle sakna 16 röster för majoritet.

Ny allians med liberaldemokraterna som inte vill lämna EU?

Intresset ökar onekligen.