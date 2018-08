Ett ryskt krig som fått vara i fred

Kriget i Ukraina har gått in i en mer lågintensiv fas. Inga egentliga avgöranden sker i striderna. Även medias rapportering av kriget avklingar. Men striderna har inte upphört. Artilleridueller avlöser varandra och båda sidor anlägger befästningsarbeten. Den ukrainska sidan har få resurser att sätta in och vädjar om utländskt militärt bistånd. På den ryska sidan kan man ständigt rotera in nya förband och tillföra mer vapen och mer ammunition.