José León Cerrillo, The new baroque

Om och hur den geometrisk konstruktiva, konkreta konsten kan eller bör ha ett innehåll var en stridsfråga för den tidiga modernismen. Begreppet konkret lanserades exempelvis 1930 för att visa att denna konst inte hänvisade till något utanför sig själv. Det var just häri den blev konkret – inte abstrakt.

Vi kan med fog undra över vilken relevans denna fråga rymmer efter postmodernismens ironi och dess metaspråksystem. Nu vet vi att en form kan påstå sig vara en sak och ändå vara en annan, liksom att en geometrisk formation alltid också pekar på sin tradition. En svart kvadrat på svart botten är idag mer än så. Den ser också ut som en berömd målning av Kazimir Malevitj.

Jag ser denna vändning i den geometriska konstens grundförutsättningar som den mexikanske konstnären José León Cerrillos livsluft. Cerrillo, som ställer ut för andra gången på Andréhn-Schiptjenko, använder referenser till konstruktivism och konkret konst som byggstenar i stora rumsliga installationer.

José León Cerrillos vänder och vrider på referenserna och blandar friskt in andra visuella element. De enskilda konstverken tillåts att gå in och ut ur varandra. I den pågående utställningen sker detta så sömlöst att det är svårt att säga var ett verk börjar och ett annat tar vid. Via stora fotografier på tillfälliga väggar i rummet inkluderar också konstnärerna den förra utställningen, men vänder ibland på perspektivet så att det som tidigare låg på golvet nu återfinns på väggen. De spiralartade vändningarna och överlappande perspektiven gör att utställningen verkligen gör skäl för namnet ”The new baroque”.

I installationen blir tid och rum till byggstenar, vilka kan sammanfogas hursomhelst. Men José León Cerrillo stannar inte där, utan utvidgar det konstruktivistiska formspråket med både föreställande bildelement liksom en hel del text som i sin tur refererar till utställningar. Som bäst för konstnären oss med på en vindlande resa både rent intellektuellt och visuellt. Men ibland lägger korsrefererandet krokben på sig självt. Överdådet blir, likt i många av den klassiska barockens verk, helt enkelt för mycket för att ta in. Vid något ögonblick upphör frågor om var gränserna går mellan olika verk och vad som betyder vad att sakna mening.

Ändå är det just här, där installationen närmast imploderar av alla sina kopplingar och sammanfogningar som José León Cerrillo påminner oss om den konstruktiva konstens gränser. För å ena sidan finns det få konstformer som så strikt har satt gränser för bilden och konsten. Å andra sidan har den ofta, kanske just därför, drivits till att överskrida dessa gränser. Liknande tendenser finner vi i den brasilianska neo-konstruktivismen på 1960-talet och redan på 1920-talet gick den ryska konstruktivismen ut i ”produktivism” och lämnade den traditionella konsten bakom sig.

Det finns uppenbarligen något mycket utmanande och produktivt med gränsdragningar. De historiska frågeställningarna kanske inte ligger så långt borta i alla fall.