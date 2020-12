Kristina Matousch har flyttat in en vit kub in i den vita kuben. Under öppningskvällen på Cecilia Hillström Gallery utförde hon ett performanceverk och borrade stora hål inifrån den väldiga tärningen. Hål och öppningar återkommer i Matouschs konst. Luft och surrande ljud fortsätter nu att tränga ut ur den perforerade klossen som liknar ett monument över något ödesdigert.

Den talande titeln ”You take my breath away” är så associationsrik att det i coronatider nästan är onödigt att orda om den. Det som uttrycks här är känslan av instängdhet och viljan att bryta sig loss. En våldsam inre kamp och dess yttre oåterkalleliga följder. Både symboliskt och bokstavligen. Det är inte bara dagsaktuellt utan snarare allmänt existentiellt.