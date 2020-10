Intresset för den deskriptivt betitlade Netflixserien ”Emily in Paris” har exploderat sedan premiären förra veckan. Darren Star, mannen bakom succéer som ”Beverly Hills 90210” och ”Sex and the city” vet uppenbarligen fortfarande hur man fängslar målgruppen tonåringar och unga vuxna.

Seriens banala premiss är kanske också nyckeln till framgången: ung amerikan värvas till drömjobbet i Paris där det stora äventyret – och den stora romansen? – väntar. Franska tidningar har invänt mot den hopplöst romantiska och klyschiga framställningen av Paris, men ”Emily in Paris” gör knappast anspråk på realism. Detta är ren och skär eskapism och som sådan verkar seriens tajming vara perfekt hösten 2020.

Själv föredrar jag att bli kvar i den bista verkligheten både genom en hoppfull ny Attenborough-dokumentär och en otäckt aktuell rysk science fiction-thriller. Dessa och fler tips hittar ni nedan.

Trevligt tittande!