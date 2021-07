I Netflix stora svenska sommarsatsning ”Young royals” skickas en prins som hamnat på fel spår i livet till den prestigefyllda riksinternatskolan Hillerska, som snabbt blir spelplatsen för en kollision mellan lojalitet, status och kärlek. Det verkar vara ett tecken i tiden att serien utspelar sig just på en svensk internatskola av engelsk typ. Harry Potter-inspirerade skolor har de senaste åren öppnats i bland annat Trollhättan, Kalmar, Norrköping och Uddevalla och fler skolor är planerade i andra delar av Sverige. Kan denna trend betraktas som ett levande exempel på det Oscar Wilde skriver i ”The decay of lying”: ”life imitates art far more than art imitates life”? Den konst som samtiden väljer att efterlikna säger i alla fall mycket om sig själv och samhällets framtida riktning.