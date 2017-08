”En dag kommer man att skriva om vår familj”, förutspådde Thomas Manns son Klaus i sin dagbok 1936. Han skulle få rätt. Nu har kulturvetaren Tilmann Lahme utvärderat 3 000 hittills okända brev mellan familjemedlemmarna och skrivit en spännande biografi om hela den brokiga familjen Mann.

Katia Mann med barnen Monika, Golo, Michael, Katia, Klaus, Elisabeth och Erika, cirka 1920. Foto: IBL

Åtta individer, åtta perspektiv. Så har familjen Manns historia aldrig berättats förut. Litteraturen om Thomas Mann och hans verk fyller hyllmeter, och hans familj har delvis också uppmärksammats. Men nu har en bok kommit ut, som med autentiskt källmaterial skildrar privatlivet i huset Mann och belyser relationen mellan föräldrarna och deras sex barn: Erika (född 1905), Klaus (1906), Golo (1909), Monika (1910), Elisabeth (1918), Michael (1919): ”Familjen Mann” av Tilmann Lahme (övers: Linda Östergaard; Albert Bonniers Förlag).

Författaren, född 1974, undervisar i kulturvetenskap vid Lüneburgs universitet. Han skrev sin avhandling om Golo Mann och gav ut en mycket lovordad biografi om honom 2009. När okända lådor dök upp i Thomas Mann-arkivet 2013, med bland annat 3 000 brev som växlats mellan medlemmarna i familjen Mann, fick han uppdraget att utvärdera det sensationella fyndet. En utgåva av breven är planerad till 2018.

Brevfyndet har Lahme kunnat utnyttja för sin familje­krönika. I Tyskland fick den ett entusiastiskt mottagande när den kom 2015. I recensionerna lovordades inte bara hans lättsamma språk utan också hans objektivitet. Han dömer inte överlägset med facit i hand, som många efterkommande gör, utan kommenterar knappt och sakligt. Linda Östergaards översättning är elegant och originaltrogen.

Familjekrönikan börjar år 1922 och slutar år 2002, då det sista av barnen, Elisabeth Mann Borgese, avled. Boken är kronologiskt uppbyggd och skildrar de olika familjemedlemmarnas förehavande år för år mot den historiska bakgrunden. Så kan läsaren följa inte bara deras utveckling utan också den politiska utvecklingen.

Modern var navet i familjelivet. Katia Mann kom från en av Münchens rikaste och mest ansedda familjer (Prings­heim) och var van vid ett stort hushåll med talrika gäster. Under hennes ledning fungerade det perfekt i huset Mann. Hon skötte därutöver familjens finanser och all korrespondens. Hon skrev ofta brev till sina barn, som smekfullt kallade henne Mielein. Som mor var hon i mycket ytterst tolerant. Barnens pubertetsuppror tog hon med ro, likaså Erikas bisexualitet och Klaus homosexualitet – senare även Golos. Men hon var en intellektuell snobb och föraktade de barn som inte motsvarade hennes höga krav. Lahmes bok visar att inte bara fadern utan även modern kunde vara obarmhärtig.

Mot sin man var hon omtänksam och hänsynsfull. Hon accepterade hans homosexuella läggning med jämnmod och skyddade honom från allt som kunde störa hans arbetsro. Hon tog ansvaret för alla familjeangelägenheter. Hade barnen skolsvårigheter skickade hon dem på internat men belastade inte honom med problemen. Utan henne hade Thomas Mann aldrig blivit en världsberömd författare.

Föräldrarna respekterade Erika som var driftig och kreativ. Liksom många på 20-talet experimenterade hon hämningslöst med droger och sex. Hon ville bli skåde­spelerska och trots att hon hade ett lesbiskt förhållande gifte hon sig 1926 med skådespelaren Gustav Gründgens. Äktenskapet upplöstes snart. Gründgens var homo­sexuell men gjorde en strålande karriär i Tredje riket. Han har stått modell för Klaus Manns kända roman ”Mefisto” (1936).

Klaus, som stod Erika mycket nära, ville bli en lika berömd författare som sin far. Han skrev en teaterpjäs och ett flertal romaner som bröt tabun och fick dålig kritik. Han bedömdes som omogen och högmodig. I boken finns en teckning ur den satiriska tidskiften Simplicissimus (1925). Där knackar Klaus Mann sin skrivande far på ­ryggen och säger: ”Du vet väl, pappa, att genier aldrig har geniala barn. Alltså är du inget geni.”

Då Erika och Klaus inte genast blev berömda begav de sig ut på resor. Att de inte kunde finansiera sina lyxliv störde dem inte. Katia betalade. När Thomas Mann fick Nobelpriset 1929 efterskänkte han deras lån. De var måttligt tacksamma – de hade ändå inte tänkt återgälda pengarna.

Katia och Thomas Mann i Berlin, hösten 1929. Foto: Bundesarchiv

Mellanbarnen var annorlunda. Golo var tillbakadragen och blyg. Föräldrarna förstod sig inte på honom, och han led av deras förakt. Som vuxen skulle han tala om sin ”eländiga barndom”. Monika, som var naiv och inte ­använde familjens finslipade språk, ansågs vara dum och föraktades av hela familjen. Alla blev högst förvånade när hon 1939 gifte sig med en ansedd ungersk konsthistoriker, Jenö Lányi, som hon lärt känna under sina musikstudier i Florens. Paret slog sig ner i England.

Yngsta dottern Elisabeth var faderns älskling. Thomas Mann var ohämmat partisk och erkände öppet att han före­drog Elisabeth och Erika framför sina övriga barn, som han hade föga till övers för. Hans yngste son Michael, som var extremt känslig, led starkt av faderns känslokyla.

När Hitler kom till makten var Thomas Mann i Schweiz med Katia. Då han alltid varnat för Hitler tordes han inte återvända hem. Sin ofrivilliga emigration upplevde han som en katastrof. Han tvekade länge att bryta officiellt med Nazityskland och gjorde det först när Erika hotade att annars bryta med honom. Med Katia och de yngsta barnen emigrerade han över Sanary-sur-Mer vid franska Medelhavskusten till USA, först 1938 till Princeton, där han hade en gästprofessur, och ett par år senare till Santa Monica i Los Angeles, där gynnare hade finansierat en stor nybyggd villa. Där samlades nu familjemedlemmarna igen. Trots hätska konflikter sinsemellan var alla ense om att Hitler måste bort.

Erika hade bekämpat nazismen i sin satiriska cabaret ”Die Pfeffermühle”, först i München och efter nazisternas förbud i Schweiz. I USA försökte hon varna för Hitler i före­drag och artiklar. Då hon behärskade språket perfekt hjälpte hon ofta sin far som talade dålig engelska. För att få ett brittiskt pass gifte hon sig 1935 med den homo­sexuelle diktaren W H Auden, som blev en vän till familjen. Under kriget tjänade hon i USA:s armé som reporter. Efter kriget återvände hon med föräldrarna till Schweiz, bodde i föräldrahemmet och assisterade sin far. Efter hans död förvaltade hon hans litterära verk och arbetade som publicist. Men hon var bitter och tablettberoende och dog av en hjärntumör 1969.

Klaus hade i Amsterdam givit ut exiltidskriften Die Sammlung. I USA trädde han in i armén för att fortsätta sin kamp mot Hitler. Han deltog i kriget i Italien. Vid avskedet från föräldrarna hade han fått en kram av sin far vilket aldrig hänt tidigare. Efter krigsslutet var han chockad över att den fascism han bekämpat fortfarande var stark i Europa. Återvända till Tyskland ville han inte. Rotlös, deprimerad och heroinberoende begick han självmord i Cannes 1949.

Golo trädde också in i den amerikanska armén för att bekämpa Hitler. Han skickades som radiokorrespondent till England. I Efterkrigstyskland blev han en berömd ­historisk författare och fick en professur i Stuttgart. Han beslöt dock 1965 att bli fri publicist och slå sig ner hos ­modern i Schweiz. Då han var homosexuell men önskade sig en familj adopterade han en väns son, Hans Beck-Mann, som hade två döttrar. Dennes varmhjärtade hustru Ingrid, utbildad sjuksköterska, tog hand om Golo året innan han dog i cancer 1994.

Monika och hennes man ville emigrera till Kanada och lämnade England 1940 på ett skepp som torpederas av en tysk ubåt och sjönk. Lányi drunknade men Monika räddades efter dramatiska timmar. Föräldrarna tog emot henne i sitt hem men hade ingen förståelse för sin traumatiserade dotter, och Monika flyttade till New York. Efter kriget återvände hon till Europa. I knappt 20 år bodde hon på Capri tillsammans med Antonio Spadaro i en villa med magnifik utsikt. Hon författade där ett flertal böcker, en kritisk om sin far, vilket upprörde Katia mycket. Efter sin partners död 1982 bodde hon först i Schweiz men flyttade på slutet av 80-talet till Golos generösa svärdotter Ingrid Beck-Mann, som då var änka, i Leverkusen där hon dog 1992.

Elisabeth, som ville bli musiker, förälskade sig i en vän till föräldrarna, den 35 år äldre litteraturprofessorn ­Guiseppe Borgese, övertygad antifascist. De gifte sig 1939 och fick två döttrar. Efter kriget återvände de till hans hemland Italien. Där stannade Elisabeth kvar när hon blev änka. Hon var en känd havsforskare och engagerad miljöaktivist. År 2001 berättade hon i Heinrich Breloers tv-epos ”Familjen Mann” hur hon upplevt sina föräldrar och syskon. Hennes charmiga kommentarer bidrog till dramadokumentärseriens internationella succé.

Michael utbildade sig i USA till altviolinist, gifte sig ­tidigt och fick två söner. De adopterade också en indisk flicka. Michael var den ende i familjen Mann som stannade kvar i USA. Han spelade i San Francisco Symphony Orchestra men beslöt 1957 att i stället studera germanistik. Han fick en professur i Berkeley och undervisade där tills han vid nyår 1977 tog livet av sig med en överdos ­tabletter – av misstag förmodar hans hustru och barn.

Paret Mann, som tänkt stanna i USA, trivdes inte längre när McCarthy startat sin antikommunistiska hetsjakt. De återvände till Europa och slog sig ner i Schweiz. Där dog Thomas Mann 1955. Katia levde till 1980.

År 1936 noterade Klaus Mann i sin dagbok: ”En dag kommer man att skriva om oss – inte bara om enskilda personer utan om vår familj som enhet.” Han skulle få rätt. Men det skulle dröja nästan 80 år innan en forskare fick tillgång till ett källmaterial som visar vad som verkligen tilldrog sig bakom den välpolerade fasaden som familjen Mann var så mån om att visa för omvärlden.

Men nu äntligen har alltså ett sådant verk kommit ut. Lahmes bok ger en spännande inblick i en familj som var mycket intellektuellt framstående men som präglades av högmod, förakt, förljugenhet, excesser, avundsjuka och bitterhet. Den som vill behålla en idealiserad bild av den berömde Nobelpristagaren bör inte läsa boken. Men den är en guldgruva för alla som vill veta sanningen om den spektakulära familjen Mann.

Barbro Eberan Fil dr i germanistik och författare