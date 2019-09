Detta är en krönika. Eventuella åsikter som uttrycks är skribentens egna.

Jag vet, visst kan vi alla bli rätt trötta på snack om poäng hit och prickar dit, huruvida ett vin är bra eller dåligt, och vad det är som gör det. Om balans, harmoni och långa eftersmaker. Om preferenser och personliga åsikter.

För egen del ingår det ju i mitt jobb att på ett så objektivt sätt som möjligt försöka bedöma ett vins kvalitet, och då är det just det där med balans och harmoni som ofta står i fokus. Att syra, alkohol, tanniner och allt det där andra samspelar, att ingenting skevar. Med lite träning är det faktiskt inte så svårt att uppleva skillnaderna.

Off duty är ett bra vin kort och gott ett vin som jag vill ha mer av.

Samtidigt försöker jag i privata sammanhang så mycket som möjligt glömma allt jag lärt mig genom studier och arbete och istället fokusera på den direkta njutningen. Off duty är ett bra vin kort och gott ett vin som jag vill ha mer av. Ett vin som jag, så fort jag ställer ner glaset, genast vill plocka upp igen för ytterligare en sipp. Det ultimata beviset för ett vins dragningskraft.

För bara ett par veckor sedan reste jag längs Loirefloden i Frankrike med några vänner och kollegor. Där träffade vi bland annat den legendariske vinmakaren Nicolas Joly på domänen Coulée de Serrant, och han uttryckte sin syn på kvalitet på ett sätt som verkligen slog an något i mig. Denne Nicolas Joly är för övrigt en banbrytande vinmakare som också är en av de verkliga pionjärerna och förgrundsfigurerna för den biodynamiska vinodlingen. En karismatisk man och någon slags blandning mellan geni och galning, flummig konstnär och exakt vetenskapsman. Så här sa han: ”Ett vins främsta uppgift är att skapa en känsla. Blir du berörd eller inte? Det är det enda som är viktigt. Det finns viner som är perfekt gjorda men som inte berör, och då betyder de ingenting. Ett vin måste beröra”.

Vackert, inte sant? Rent av poetiskt.

Kanske gillade jag hans ord extra mycket eftersom vi stod i den varma sensommarsolen och beskådade Jolys mest kända vingårdsläge Clos de la Coulée Serrant på andra sidan den lilla dalsänkan, alltmedan den ljumma brisen fladdrade i lövträden och näsborrarna fylldes med en doft av pinje och blommor. Kanske berodde det på att jag (ja, helt ärligt) var en smula starstruck: den här pigga 74-åringen är ändå något av en ikon i min värld. Eller kanske berodde det på att vi fått lite vin till lunchen strax innan? Troligen en kombination av alltihop.

Oavsett vilket, jag tycker verkligen att beskrivningen är klockren. Ett bra vin är ett vin som berör, simple as that. Spelar ingen roll om vinet är dyrt eller billigt, gammalt eller ungt, om det är otrendigt eller hipster, känt eller okänt. Du behöver inte ens veta något om vinet eller dess ursprung, så länge du blir just berörd av det på något sätt, om det får dig att känna något. Och det behöver såklart inte handla om en översvallande känsla av frälsning och halleluja med hela rasket av änglakörer, regnbågsglitter och trumpeter. Ett försiktigt pirr i maggropen räcker. Ett till hälften höjt ögonbryn eller ett tyst ”åhh” av vällust.

Ibland behöver det inte vara knepigare än så. Något som känns, som berör.