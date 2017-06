”Ett av de sämsta besluten i historien”

Brexitmotståndare med kasperdockor föreställande Theresa May och Jeremy Corbyn framför parlamentsbygganden i London. Foto: Markus Schreiber/AP

Kommer premiärminister Theresa May att avgå?

– Hon har sagt att det landet behöver nu är stabilitet och att hon vill bilda regering. Det betyder att hon inte vill avgå. Men det är inte bara upp till henne och det finns flera i hennes eget parti som säger att hon inte kan sitta kvar. 15 procent av de valda parlamentsledamöterna kan skriva ett brev till ett utskott som heter 1922-kommittén. Därefter blir det i så fall misstroendeomröstning.

– Skulle Theresa May avgå är mitt stalltips att inrikesminister Amber Rudd tar över. Hon har gjort kometkarriär i partiet och gjort väldigt bra ifrån sig i valrörelsen.

Vem kan hon bilda regering med och vad betyder det för brexitförhandlingarna?

– Theresa Mays linje är klart försvagad. Man måste troligen skjuta fram förhandlingarna om brexit eftersom man i dagsläget inte vet vem som bildar regering. Det som är klart är att Theresa Mays parti Tories förlorar sin egen majoritet. Nu måste Tories få stabilitet och de behöver kunna förlita sig på andra partier. Det nordirländska protestantiska partiet DUP var också för en brexit och dem kan Tories eventuellt förlita sig på. Alternativet är liberaldemokraterna, men de är för EU. Men med May i spetsen och hennes hårda brexitlinje har jag svårt att se att de ska kunna regera ihop. Om det ändå blir så betyder det en betydligt mjukare brexit.

Har terrorattentaten spelat in på valresultatet?

– Det normala efter ett terrorattentat är att landet sluter upp bakom sin ledare. Men det såg vi inte efter terrordådet i Manchester så Theresa Mays förtroendesiffror föll. Vi såg inte heller det efter terrorattacken vid London Bridge. Theresa May var under sina sex år som inrikesminister ansvarig för antiterrorpolitiken. Då skedde kraftiga nedskärningar hos polisen.

Hur ser Skottland på resultatet?

– Det stora i Skottland är att nationalistpartiet SMP går bakåt. Samtidigt gick Tories fram i Skottland. Det nationalistiska partiet vill ha en andra omröstning om brexit, men det är uppenbart att många skottar inte är så sugna på det som det nationalistiska partiet hade trott.

Hur skulle du beskriva Mays beslut att utlysa nyval?

– Det här måste vara ett av de sämsta besluten i historien. Theresa May hade en majoritet på 16 ledamöter och hon var urstark i opinionen. Hon var en omtyckt ledare. Hon sa att hon utlystenyval för att få ett starkare mandat i brexitförhandlingarna med EU, men den egentliga anledningen var att Labourpartiet gick dåligt i opinionen under Jeremy Corbyns ledning. Theresa May ville krossa honom. Och så skjuter hon sig i foten så här. Jag kan inte på rak arm komma på något värre politiskt beslut.