Bland alla omstridda platser i dagens värld intar Jerusalem en särställning. Med hänvisning till kung Salomos tempel talar judarna om Västra muren och Tempelberget, medan muslimernas al-buraq hänvisar till profeten Muhammeds blixtbesök på en övernaturlig häst som bands vid ett visst ställe där. De kristna har en tredje uppsättning föreställningar kring miljön, förknippade med Jesu passionshistoria. Att skriva en bok om staden borde avskräcka vem som helst.

Men Anita Goldman, vars nya bok fått den avväpnande titeln ”Jerusalem & jag”, räds inte platsens urålder, helighet och omstriddhet. Redan från början gör hon också klart att detta inte är någon reseguide till Jerusalem, utan en personlig berättelse, med inslag av memoar, om hennes långa relation till staden där hon bodde i arton år som gift med en nationalistisk man. Efter att år 1998 ha skilt sig och återvänt till Stockholm med barnen har hon sedan tillbringat långa tider i Jerusalem.

Men egentligen börjar historien i Göteborg, där den unga Anita tillhör den mosaiska församlingen och som barn på 60-talet får minnen av gamla jiddischtalande släktingar som tillhör en försvinnande kultur. Tidigt börjar hon undra varför kvinnorna alltid måste komma i andra hand i alla ritualer, inte bara i synagogan. Hur kan man vara jude och kvinna och författare och politiskt radikal? I den nya boken samlas decenniers erfarenheter av dessa frågor.

Hennes mångåriga engagemang i kvinnohistoria förs vidare i den nya boken. Vi får möta några av Jerusalems moderna kvinnliga litterära röster, och det avslutande kapitlet handlar om den egensinniga poeten och multikonstnären Else Lasker-Schüler, en av Edith Södergrans förebilder.

”Jerusalem & jag” är utan tvivel flera böcker i en, och jag vill nog mena att detta främst är en styrka. Inledningsvis har vi fått en introduktion till judisk kultur och en första diskussion kring det som skall bli bokens centrala intellektuella problemställning: förhållandet mellan platsrelaterad och platslös andlighet. På ena sidan finns israeliten, krigaren och det jordiska Jerusalem, på den andra juden, den boklärde och det himmelska Jerusalem. Detta är Goldmans distinktioner, och hon döljer inte att hon föredrar den platslösa heligheten, även om hon med sinnlig intensitet också skildrar det heta, dammiga, trånga och svåröverskådliga stadsrummet.

Ett annat spår är reflexionerna kring längtans former och utopin som sådan. Utopin, det ouppnåeligas ofrånkomliga närvaro i livet, finns hos författaren Else Lasker-Schüler som Goldman verkligen ger ett gripande porträtt av. Men den finns också i alla kulturella former som motstår definitiv tydning, slutgiltig fixering av betydelser. Som jude och författare med håg för det utopiska låter sig Goldman exempelvis absorberas av ambitiösa studier i hebreiska.

Detta språks egenart beskrivs som ett mellanting mellan hieroglyfer och fonetiska tecken. Det tolkningskrav dess konsonantalfabet reser är en intim allegori över det ofullbordade som sådant. Hela språket är en stor, tolkningsfordrande dikt, där både en förlorad enhet och en hägrande hemkomst närvarar.

Goldman säger sig som ung ha blivit vaccinerad mot dogmatism av den svenska sektvänstern, där hon mötte "mycken okunskap och direkt aggression mot allt judiskt". En tolerantare alternativkulturell scen i USA, liksom Aleksandr Solsjenitsyns roman ”Gulag-arkipelagen” satte den tidens svenska extrempolitiska miljöer i perspektiv.

I dag är hon entydigt kritisk till de israeliska bosättningarna och den politiska högerns liksom ortodoxins frammarsch i Jerusalem. Hon medger att palestinierna – 40 procent av stadens befolkning som får dela på tio procent av stadens budget – har måst hamna utanför denna bok, något hon själv beklagar litet i onödan, då ju hennes bok handlar om det hon upplevt i första hand.

Till slut står för Goldman två visioner mot varandra. Dels den judiske polyhistorn Jeshajahu Leibowitz radikala kritik av alla försök att ge nationsbegreppet religiös innebörd. Därmed är också gränsen för medborgaridentitetens nationalstatlighet dragen. Vars och ens inre liv och människovärde är värt att skyddas av staten just därför att det inte är en instans av staten. Uttrycket för denna insikt är ett levande andligt och kulturellt liv.

Den andra visionen är en för mig helt oväntad idé om en de fromma judarnas och palestiniernas tänkbara framtida enighet kring värdena "Herren och Familjen". I det senare fallet väntar ett Jerusalem bortom höger–vänsterskalan. Goldman konstaterar modigt: "Kanske kommer sådana som jag inte att känna igen frågorna och inte förstå svaren."

Det är kanske inte så underligt att Goldman känner sig sakna samtalspartners i Sverige kring Mellanösternkonflikten. Här verkar de allra flesta ha valt sida för gott, och inte bara sida utan också urskillning och skala på sin karta. Goldman envisas med att vrida och vända på perspektiven – de teologiska, de språkliga, de poetiska och de politiska. Det är lärorikt och intellektuellt stimulerande.