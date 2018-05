Livet som vinskribent är inte alltid uppmuntrande. Upp mot två tredjedelar av alla vinkonsumenter väljer nämligen sitt vin efter etiketten. Det beslutet tar max två sekunder, påstås det. För dessa konsumenter är mitt jobb chanslöst. Eller?

Krönika Detta är en personligt skriven text. Eventuella åsikter som uttrycks är skribentens egna.

I min spaning kring detta tog jag kontakt med en vinimportör. Denne bekräftade hur viktig etiketten är idag. Överhuvudtaget är det ingen parkpromenad att sälja vin i Sverige, konstaterar jag. Det råder knivskarp konkurrens där flaskan och etiketten ofta är helt avgörande för framgången. Konsten är att få etiketten att andas kvalitet – men samtidigt sticka ut så mycket det bara går. Hmm...knepigt. De är som att skrika och viska i samma mening.

Alla de billigare röda italienarna har samma typ av krumeluriga retroetiketter, eller en slags vilda-västern-grafik.

Annons X

Mitt importörsprat gjorde mig också uppmärksam på hur viktiga färgerna är. Jag fick i uppdrag att spana in italienska budgetviner och se hur många som hade färgerna rött, svart och guld. De påstås vara signalfärger för kvalitet. Jag kollade genast in alla röda flaskviner från Italien på Stockholms största Systembolag. På mindre än två sekunder konstaterar jag att det mesta är just rött, svart och guldigt.

Alla de billigare röda italienarna har dessutom samma typ av krumeluriga retroetiketter eller en slags vilda-västern-grafik. När jag räknade igenom de röda flaskorna från Apulien var hela två tredjedelar röd-svarta med guldinslag. Det verkar vara svårt att sticka ut när alla kopierar varann.

Det finns andra fina trick för att få dig att köpa vinet. Flashiga namn som är lätt att komma ihåg, till exempel. Bättre att kalla ett tyskt vin för Win-Win eller Eins Zwei Dry istället för (typ) Riesling Kabinett Rüdesheimer Drachenstein.

Stäng SvD VIN & MAT:s NYHETSBREV – vintips och recept direkt i mejlkorgen Jag godkänner villkoren och att ta emot alkoholreklam från SvD Anmäl dig här

Dock finns gränser. För några år sedan försökte en importör lansera vinet Wacky Chicks. Det blev totalstopp från Systembolaget. I synnerhet som etiketten pryddes av illröda pussmunnar. Naket är också förbjudet. Ett vapen betyder också njet från Systembolaget. James Bonds 007-vapenlogga stoppades bryskt. Däremot har Systembolaget godkänt en stor svart tecknad bomb. Kolla Boom Boom Syrah.

Det säkraste är ändå att välja en bild på något gulligt som Systembolaget godkänner. Just det: djur. Hundar funkar alltid. Jag tror alla labradrorägare någon gång köpt vinet Lab med en stilig siluett av samma hund. Katter och fåglar är också populärt. Hästar är en given succé – åtminstone i trav- och galoppkretsar. Liksom älgar i jaktkretsar. Undvik dock ormar. Det finns för många ophidiofober i Sverige.

Men lite otippat funkar faktiskt fiskar. Ett vin har en gädda på etiketten – och kallas därmed gäddvinet. Det säljer som smör.

Om en vinproducent har flera viner på Systembolaget satsar de ofta på en genomgående signalfärg. Gärna gult eller orange. Men utan ett catchy namn är det ändå svårt att sälja på topp.

Nu undrar du säkert om inte innehållet har någon betydelse. Mitt svar är att bland budgetviner kan man undra. De flesta har ungefär samma stil. De röda är mörkfruktiga med lite bitterhet och sötma. De vita mjukt fruktsyrliga med god sötaktig doft.

Är jag cynisk? Ja, något. Borde jag börja recensera etiketterna på samma sätt som innehållet?