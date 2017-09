ETC i replik: Det skulle inte skada med en ursäkt

Det var med viss förvåning jag nåddes av artikeln ”Svaren som ETC inte ville publicera” måndagen 25/9. Saken är ju den att vi på Dagens ETC – så heter vår dagstidning, ingenting annat – visst publicerat Tove Lifvendahls svar (22/9). Hon hade inte sett detta. Ett misstag, sådant händer. Och vi på Dagens ETC borde ha kopplat dessa svar direkt till den artikel (20/9) där miljöexperter riktar kritik mot att Svenska Dagbladets ledarsida upplåter utrymme åt Bjørn Lomborg, som anser att global uppvärmning nog inte är så farlig eftersom att färre kommer att dö av kyla.