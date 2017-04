ETA:s farväl till vapnen ger hopp om fred

Bild från en video som den baskiska separatiströrelsen ETA släppte år 2011. Foto: TT/AP

Det första man bör känna till är att Baskien har en unik historia som inte delas av övriga Spanien. Folket talar ett icke-indoeuropeiskt språk som stammar från en tid långt innan våra egna förfäder rotade sig i nuvarande hemländer. Under medeltiden var baskerna självständiga – varken visigoterna på 600-talet eller araberna och berberna på 700-talet förmådde underkuva dem annat än högst tillfälligt. Muslimerna, som erövrade Pyreneiska halvön på 710-talet, förjagades redan omkring 740. Karl den stores frankiska fälttåg år 778 slutade med en katastrof: baskerna överföll och krossade eftertruppen i slaget vid Roncesvalles, sedermera odödliggjort i Rolandsången. Under första hälften av 800-talet upprättades ett baskiskt kungarike kring Pamplona, som på 1000-talet började kallas Navarra. Visserligen övertogs detta av den kastilianska kungliga dynastin i början av 1500-talet (en mindre del förblev självständig och kom senare att förenas med Frankrike), men området behöll sin autonomi i hundratals år. Till och med under spanska tronföljdskriget på 1700-talet, när övriga spanska delrikens självstyrelse avskaffades, behöll baskernas område sin juridiska särställning gentemot centralmakten i Madrid. Självstyrelsen upphävdes först 1876, efter de så kallade carlistkrigen, en segsliten maktkamp mellan dynastiska grenar med motsatta politiska program.

Klotter i San Sebastian, den 9:e april, efter att ETA gått med på att lämna över sina vapen. ”Alltid med folket. Tack så mycket. Leve ETA”. Foto: EFE/insight media/IBL

Under största delen av sin historia har alltså baskerna styrt sig själva. Så sent som 1936, i samband med spanska inbördeskriget, återfick Baskien sitt självstyre, men Franco avskaffade det så fort han fick möjlighet. Det är där, i frustrationen över Francoerans spanska välde över Baskien, som de omedelbara rötterna till ETA:s verksamhet är att söka. Förtrycket resulterade, som så ofta, i radikalisering. Vänsteraktivismen och basknationalismen sammanflöt 1959 till en på 1960-talet allt våldsammare politisk riktning som fick namnet ETA (Euskadi ta Askatasuna, ”Baskerlandet och friheten”). Målet var att skapa en självständig socialistisk baskisk stat som omfattade både de spanska och de franska baskiska territorierna. Eftersom ETA var beroende av att använda Frankrike som bas för verksamheten tonade man ned fientligheten mot detta land och koncentrerade sig från och med åren kring 1970 på terrordåd – bombdåd, avrättningar, med mera – mot Francoregimen.

Till en början skördade ETA många framgångar, och på flera håll möttes attackerna med sympati. Medan terroristerna i andra europeiska länder uppfattades som samhällsfiender eftersom de gjorde uppror mot demokratiskt valda regimer stred ju de baskiska separatisterna mot en diktatur med fascistoida drag, och såväl inom som utanför Spanien var det lätt att hitta folk som uppskattade deras kamp.

Demonstranter i Bilbao 2016 kräver att fängslade medlemmar i ETA ska få återvända till Baskien. Foto: Alvaro Barrientos/AP

Sedan vände vinden. När Franco dött och Spanien under andra hälften av 1970-talet omvandlats till en västlig demokrati som till råga på allt lät Baskien återfå ett omfattande inre självstyre minskade omvärldens sympatier för ETA:s terrorattacker. Icke desto mindre upplevde separatisterna att de hade vind i seglen: den spanska regimen hade ju visat sig sårbar och slagit till reträtt. Genom energiska attacker under åren kring 1980, då våldsamheterna kulminerade, hoppades man utverka total självständighet för såväl de baskiska kärnprovinserna som för Navarra och de franska baskterritorierna. Istället vände sig världsopinionen emot ETA, och snart började rentav de spanska och franska polisstyrkorna samarbeta. 2008 och 2009 häktades åtskilliga ETA-ledare och organisationen försvagades allvarligt.

Och nu tycks det alltså vara slut på våldet. Det innebär dock inte att ETA:s målsättning är död och begraven. Både denna och andra baskiska organisationer drömmer fortfarande om självständighet. Men årtionden av missriktade terrorhandlingar och idel nederlag har uppenbarligen övertygat separatisterna om att våld inte är den rätta vägen framåt.