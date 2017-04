Etablerade medier misstolkade ”fake news”-rapport

Flera medier misstolkade en ny rapport om fake news i franska sociala medier. Foto: AP och skärmdumpar

En betydande del tweetsen rörande det franska presidentvalet kom från vad forskarna betecknar som professionella källor, däribland etablerade medier. Det visar en ny studie från en forskargrupp vid Oxfords universitet.

Ja, minsann. Jag tror att det var Reuters som fick något fel, och sedan följde alla andra efter

Undersökningen bygger på ett stickprov, gjort under en vecka i mars, och visar att nästan hälften av alla delningar som inkluderade länkar med koppling till valet byggde på professionellt nyhetsmaterial. 16 procent byggde på innehåll producerat av regering, politiska partier och experter och 20 procent byggde på annan typ av politiska nyheter och information.

Den sistnämnda kategorin inkluderar länkar till bloggar och organisationer inom civilsamhället, men även falska nyheter. Av dessa kom en av fem delade länkar från falska nyheter, enligt forskargruppen. Det motsvarar 4 procent av det totala antalet tweets med länkar som undersöktes.

I studien skriver författarna att det är svårt att definiera vad falska nyheter verkligen är. Forskargruppens definition av falska nyheter är propaganda eller innehåll som var ideologiskt extremt, väldigt partiskt eller konspiratoriskt. Innehållet var producerat av organisationer utan professionella journalister och innehållet bestod ofta av emotionella ord, personliga attacker eller överdrivna generaliseringar.

Det är inte sant att en fjärdedel av de politiska länkarna som delas är falska nyheter.

– Det var vår definition. Men om en uppgift är sann eller inte beror ofta på vem du frågar. Sanningen är alltid subjektiv, säger Clémentine Désigaud, en av rapportens fem textförfattare.

När internationella medier, såsom ansedda nyhetsbyrån Reuters och brittiska The Independent, skrev om studien blev antalet falska nyheter betydligt vanligare än vad som angavs av forskarna.

– Ja, minsann. Jag tror att det var Reuters som fick något fel, och sedan följde alla andra efter, säger Clémentine Désigaud.

I ett antal artiklar framstod det som att var fjärde länk rörande franska valet på Twitter var falska nyheter.

– Det är inte sant att en fjärdedel av de politiska länkarna som delas är falska nyheter. I jämförelse med USA delar de franska väljarna tydligt information av bättre kvalitet, säger Clémentine Désigaud.

Politiska konversationer på Twitter i Frankrike är alltså mycket mindre förgiftade av falska nyheter än i USA

Hon nämner en annan studie framtagen vid Oxford universitet som visar att i staten Michigan delades falska nyheter lika ofta som professionella nyheter under dagarna före valet.

– Politiska konversationer på Twitter i Frankrike är alltså mycket mindre förgiftade av falska nyheter än i USA, säger Clémentine Désigaud.

Studien bygger alltså bara på en vecka, men tanken är att forskargruppen ska följa upp den med fler stickprov för att upptäcka trender eller om antalet falska nyheter ökar närmare själva valdagen.

Källorna till franska politiska nyheter och information på Twitter

Källa Procent Professionellt nyhetsmaterial 46,7 Regering, politiska partier, kandidater och experter 15,7 Andra politiska nyheter och information* 19,6 Annat 15,5 Otillgängliga 2,6

* varav falska nyheter stod för 21,3 procent.

Källa: Junk News and Bots during the French Presidential Election, Oxford universitet