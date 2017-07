Dikter behöver inte handla om vare sig strejker eller skatter för att vara politiska. Även själva formen och det estetiska uttrycket kan bära på en politisk potential. I en ny avhandling utforskas poesin som politik hos Johannes Anyuru och Athena Farrokhzad.

Athena Farrokhzad. Foto: Khashayar Naderehvandi

En av de roligaste och mest minnesvärda kurser jag följt på ett universitet handlade om poesi och politik. Den exakta titeln minns jag inte längre, det var trots allt tjugotalet år sedan. Det jag minns är mångfalden av frågor, de växande nätverken av idéer och uppslag, de livaktiga diskussionerna och – litteraturlistan. Ingen kan rimligtvis ha hunnit med att läsa allt i den vindlande räckan av dikter, essäer, politiska, filosofiska och vetenskapliga verk, från John Bergers reflektioner kring reklam och konst i tv-serier och boken ”Sätt att se på konst”, via historiska studier om de intellektuellas uppgång och fall, till modernistisk lyrik av Laura Riding, handskriven poesi av Robert Grenier och lingvistiska utläggningar kring code switching. Poängen var inte heller att hägna in och få grepp om denna ganska vildvuxna terräng av texter, utan att orientera sig.

Orienteringen och den fortlöpande kartläggningen handlade om hur vi kan förstå relationen mellan litteratur, i första hand poesi, och politik. Vad det senare nu är. Den första läxan var förstås att dikter inte behöver handla om vare sig strejker eller skatter för att vara politiska, utan att den politiska aspekten kan aktiveras i allt från böckers omslagsestetik till författarens och läsarens skiftande levnadsomständigheter. Inte minst handlade det om att begrunda hur språkliga former och sätt att skriva kan rymma politiska betydelser och värderingar och hur dessa skiftar genom historien – det gäller allt från grammatiska strukturer till troper och figurer till val av versmått och typsnitt.

Nu fanns dock inga orubbliga sanningar att hålla fast vid vad gällde dessa saker. Anthony Easthopes bok om ”poesin som diskurs” beaktades och problematiserades, och möjligheten för litterära verk och händelser att underminera diskursiva regelsystem lyftes fram. System som enligt en filosof som Michel Foucault alltid sätter ramarna för tänkandet och skrivandet. De ­estetiska praktikerna kunde kanske glänta på dörren till det osagda, oväntade och omöjliga. Också när litteraturen är som mest melankolisk eller dystopisk besitter den, i själva sin form, en utopisk energi som kastar ljus eller mörker på det som tas för givet, naturligt och ofrånkomligt. Just genom denna estetiska kraftalstring – att vidga och omdirigera perceptioner, tankar och känslor – blir den också politisk. Jacques Rancière har beskrivit det som en ”omfördelning” av det sinnliga eller erfarbara. Det finns inte någon motsättning mellan estetik och politik. Snarare olika sammankopplingar.

Inte heller är detta något som är förbehållet den moderna litteraturen. Politiska former återfinns i Catullus skiftande anspelningar på romerskt vardagsliv såväl som i slanguttrycken i Villons 1400-talsballader, i allt från marginalanteckningar i medeltida handskrifter till romantikens drömska självreflektioner och Lewis Carrolls nonsensvers. Samtidigt kan man med viss rätt hävda att frågan om den politiska dimensionen i litteraturens former fått en speciell dignitet alltsedan det tidiga 1900-talets modernism och avantgarde. Med den futuristiska och dadaistiska konsten att skapa manifest, till exempel, kom det litterära uttryckets form och performativa drag – litteraturen som handling – att ställas i fokus. Det var inte någon tillfällighet att scenen, till exempel på dadaisternas stamlokus Cabaret Voltaire i Zürich, började konkurrera med boken som privilegierat medium för poesi.

Just denna koppling mellan poesi, politik, form och performativitet har under de senaste decennierna intresserat forskare och kritiker som är angelägna om att avläsa litteraturens skiftande fält. Detta gäller också för en helt nyutkommen doktorsavhandling i litteraturvetenskap, försvarad i Lund i början av juni, som undersöker hur en poesins politik framträder hos två samtida svenska författare. ”Poesi som politik. Aktivistisk poetik hos Johannes Anyuru och Athena Farrokhzad” (Ellerströms) lyder den fullständiga titeln på Evelina Stenbecks studie, som alltså avslöjar vilka poeter som står i fokus. Det är ett ambitiöst, idérikt och mycket viktigt arbete, som vill tänka och reflektera kring det politiska hos litteraturen med utgångspunkt i det territorium som skisserats ovan.

Eller som Stenbeck själv formulerar syftet med sin studie: ”att undersöka de poetiska och performativa strategier som Farrokhzad och Anyuru tillämpar för att förena den litterära praktiken med en politisk vilja till förändring (…) kroppens och framträdandets problematik i den textbaserade dikten, det poetiska subjektets utsägelseposition, dess tal och tystnad, samt betingelserna för talet”. Det innebär att såväl poesins former som dess skiftande sociala kontexter – för skapande och mottagande – måste beaktas, liksom texternas ”medialitet och materialitet”.

En viktig aspekt av Stenbecks projekt är att poesins politik framträder som en ”vilja”; det är något som de två poeterna ”tillämpar”. Det rör sig således inte i första hand om att framträda som en skarpsinnig kritiker-avslöjare, som blottlägger de dolda eller till och med för författaren okända politiska dimensionerna av ett verk. Det är också därför som Stenbeck kan beskriva det som att Anyuru och Farrokhzad bedriver en ”aktivistisk poetik”, där även det kollektiva elementet spelar en väsentlig roll. Vilket givetvis påbjuder ett fokus på handling, händelse och performativitet, och på vilka effekter som det poetiska skrivande framkallar i en bana som sträcker sig från texten ”mot samhället”. Det handlar, koncentrerat uttryckt, om ”litteraturens verkanskraft”.

Denna verkanskraft spårar Stenbeck dels i skrivna och tryckta dikter i mer traditionell mening. Hon närläser främst de bägge författarnas debutsamlingar, Anyurus ”Det är bara gudarna som är nya” (2003) och Farrokhzads ”Vitsvit” (2011). Stenbeck ställer och försöker besvara relevanta frågor om plats, exil, hudfärg, kropp, våld, familj och så vidare. Men Stenbeck söker sig dessutom ut ur bokens pappersvärld mot en poetisk och politisk aktivism som antagit andra former och utforskat andra mediala plattformar.

Å ena sidan diskuteras Anyurus engagemang för Palestina och hans medverkan i Ship to Gaza 2011 – som bekant ett försök av ett antal aktivister att bryta Israels blockad och resa till Gaza med livsviktiga förnödenheter. Fartyget fick dock aldrig tillåtelse att lämna sin hamn i Pireus i Grekland och under väntan skrev Anyuru en serie blogginlägg, vilka sedermera arbetades in i den tryckta boken ”En civilisation utan båtar” (2011). Å andra sidan analyserar Stenbeck Farrokhzads omdebatterade och mer än hundra gånger lyssnaranmälda Sommar i P1 från 2012. Det utvecklas till bokens kanske mest intressanta kapitel, där tankar och teoribildning kring en poetisk performativitet, såväl som Sara Ahmeds fascinerande arbete kring affekter och känslor, ger resonans åt det undersökta materialet och de reflektioner det framkallar. Ahmed utgör för övrigt en viktig referens i avhandlingen.

Annars kan jag emellanåt sakna en mångsidigare teoretisk belysning av både material och vissa frågeställningar och begrepp. Det gäller kanske främst den centrala ”performativiteten”, vars betydelseregister och analytiska skärpa hade kunnat slipas ytterligare. På samma sätt hade jag på en del punkter önskat mer koncentrerade djupdykningar i avantgardets och den moderna poesins historia. Borde inte, till exempel, Amiri Barakas aktivistiska poetik och poesipraktik liksom proto-hip-hopen hos Gil Scott-Heron och andra vara lika viktiga att lyfta fram i anslutning till Anyuru som 1930-talets négritude-rörelse eller samtida författare som Claudia Rankine och Ta-Nehisi Coates?

Men det viktigaste med ”Poesi som politik” är förstås att den tvingar den samtida läsaren att grundligen grubbla över dessa frågor – alltid relevanta och svåra att hantera. Den risk som ofta målas upp i sammanhanget är att det samhälleliga eller politiska kommer att överskugga det estetiska hos litteraturen, och därmed utplåna dess egenart. Men, som redan nämnts, sådana riskanalyser bygger på en förenklad bild av situationen. Och just performativiteten skulle kunna få oss att teckna en ännu tätare och mer sammansatt bild. Genom att betona handlingar och händelser leder performativiteten bort från de slitna tudelningarna mellan subjekt och objekt, människa och omgivning, litteratur och samhälle, och låter dessa begrepp och fenomen skingras, differentieras och genomströmma varandra – och därigenom alstra ny energi i skildringarna och undersökningarna av liv och värld.

En värld av händelser framträder, som i dag mer än någonsin bör beskrivas och analyseras i termer av medier, infrastrukturer eller ekologier. Sistnämnda term – som inte låter sig begränsas till stenar, växter och djur, utan också måste omfatta de snabbt växande landskapen av teknologier och prylar, påminner om att den kanske viktigaste aspekten av poesipolitiken inte har att göra med människor-i-samhället och samhället-i-människor, utan lika mycket med det vi brukade kalla miljö eller natur. Sam- och framtidens politiska poesi kan inte undvara varken fåglarnas eller fjärilarnas, molluskernas eller maskinernas levnadsomständigheter; tider och rum på en planet som vi mer än någonsin måste inse inte bara befolkas av människor. Men givetvis har poesin redan – sedan mycket länge, om vi ser efter – utforskat också dessa på en gång märkliga och självklara nejder. Återstår att styra läsningen i samma riktningar.

Jesper Olsson Biträdande professor i språk och kultur vid Linköpings universitet, kritiker i SvD och en av grundarna av tidskriften OEI.