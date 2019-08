SPG:s krönikör Estelle Nordenfalk, från Yogayama och föreläsare inom hälsa och livsstil, om att hitta tillbaka till naturen.

Att prata om hälsa handlar inte längre så mycket om kost och motion, utan istället om livsstilsrelaterade frågor. Ett växande hälsoproblem idag är till exempel oron för framtiden och bland unga är det högst påtagligt. Det pratas om miljön och klimatet, vi känner oro, vi uttrycker att vi har klimatångest.

Det märkliga i detta är att många samtidigt överger naturen fullständigt och den miljö som vi säger att vi så starkt värnar om. Hur går det ihop? De flesta som växer upp idag kan betydligt mindre om sin egen när-natur än bara en generation bort. Vi kan inte namnge de tio vanligaste trädsorterna, blir livrädda för en humla, går sällan barfota och känner naturen under våra fötter, tycker att högt gräs på benen känns läskigt och det känns onaturligt att plocka bär från buskar och stoppa i munnen. Jag tänker också på de engelska skolbarnen som jag såg i en dokumentär – de kom till en ladugård för att lära sig om mjölkproduktion och äcklades av den påträngande insikten att mjölken kom från en ko. "Wooää, we thought it was made in a factory!", utbrast barnen. Som om att det var något mycket bättre.

Resortbarnen blir dessutom bara fler och fler. De som nästan uteslutande semestrar på inhägnade all inclusive-områden med tennisbanor, bufféer och vattensporter var de än befinner sig i världen. Allt ser likadant ut. Barn som sällan får möjlighet att befinna sig i naturliga miljöer och möta andra kulturer trots att de reser. Då är det lätt att tro att chokladfontäner är en vanlig efterrätt i Tanzania.

Ju mer kunskap vi har om någonting, desto mer bryr vi oss om det, desto mer engagerade blir vi och desto starkare känslor väcker det. Givetvis gäller det motsatta, ju mindre egen relation vi har till något, desto mindre bryr vi oss. Forskning har dessutom visat att barn som förstår naturen, skyddar den. Barn utan känslomässiga band till naturen skyddar den inte.

Konsekvenserna av separationen från naturen och vår naturliga närmiljö har också börjat uppmärksammas i olika stressforskningsprojekt.

Naturen har idag blivit för många något främmande, något vi inte kan något om. Okunskap brukar leda till rädsla och många tror följaktligen att naturen är farlig. Men, som vi ju innerst inne alla vet, är vi en del av naturen och separationen från den blir därför så oerhört smärtsam och genererar inte bara en kompasslöshet utan är också uppenbart ångestframkallande.

Vi är mitt i svampsäsongen, vi ses väl i skogen?